Beşiktaş’ta yerli damgası! Milli Takım’a gidiyorlar…

Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta mücadelesinde önceki akşam Başakşehir’e konuk olan Siyah-Beyazlılar, zorlu karşılaşmadan 2-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Beşiktaş’taki üçüncü dönemine suskun bir giriş yapan Vincent Aboubakar, Ankaragücü’yle önceki hafta oynanan mücadelede attığı golün ardından dün de Turuncu Lacivertliler karşısında şova devam etti. Kamerunlu golcü 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı, Kara Kartal’a kritik 3 puanı getirdi.

Hazırlıklar başlıyor

Beşiktaş’ta İstanbulspor hazırlıkları, 1 günlük ara sonrasında bugün başlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılacak antrenman, basına açık gerçekleştirilecek. İdman, saat 17.00’destart alacak.

Korkulan olmadı

Kara Kartal’ın önceki akşam Başakşehir’le oynadığı maça ilk 11’de başlayan Tayyip Talha Sanuç, bir pozisyon sonrası sakatlanarak saha dışına sedyeyle çıkarılmıştı. Tecrübeli stoperin dün yapılan kontrollerinde önemli bir soruna rastlanmadı. Talha, hafta sonunda İstanbulspor’la oynanacak maçta görev yapabilecek.

Cenk’in hedefi İstanbulspor

Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında çıkışa geçen Cenk Tosun, son 4 maçı suskun geçmişti. Dün takım izinli olmasına rağmen bireysel çalışmalarını sürdüren A Milli forvet, İstanbulspor karşılaşmasıyla şovuna kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor.

Onur henüz belirsiz

Türkiye A Milli Takımı, Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 25 Mart’ta Ermenistan’la 28 Mart’ta da Hırvatistan’la karşı karşıya gelecek. Bu iki mücadele öncesinde Siyah-Beyazlı takımdan Ay-Yıldızlı kadroya dahil olacak isimler belli oldu. Kırmızı-Beyazlılar’ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un; Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan ve Cenk Tosun’u Milli kadroya dahil etmeyi planladığı kaydedildi. Hafta sonunda İstanbulspor’la karşı karşıya gelecek olan Kara Kartal’da, bu müsabaka sonrasında futbolcuların Milli Takım’a katılmaları bekleniyor. Öte yandan Onur Bulut’un durumunun ise henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.

Orhan Yıldırım