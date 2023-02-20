Beşiktaş’ta yıldız futbolcu ayrılık için şart koştu!

Süper Lig’de Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından ara transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklaması ile 5 Mart’a uzatıldı. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada FIFA ile yapılan görüşmelerin neticesinde bu kararın alındığı ifade edildi.

Ara transferin en hareketli takımlarından biri olan Beşiktaş’ta ise sular durulmayacak gibi gözüküyor. Gelen isimler kadar giden isimler de oldukça büyük merak konusu oldu.

ONUR BULUT HAMLESİ

Büyük tartışmalara konu olan Onur Bulut transferinde de mutlu sona ulaşan taraf Beşiktaş oldu. Transfer döneminin en ilgi çeken transferlerinden biri olan Onur Bulut’un Siyah Beyazlılar’a imzasının ardından Beşiktaş transferlerine devam etti.

ORTA SAHAYA TAKVİYE

Siyah Beyazlılar, ilk olarak Konyaspor’un başarılı orta sahası Amir Hadziahmetovic’i kadrosuna kattı. Josef’in Çin’e transfer olmasının ardından özellikle Şenol Güneş’in isteğiyle yaratıcı bir orta saha transferi gerçekleştirildi.

Savunmaya Omar Colley’in imzasının ardından ligden çekilen Gaziantep FK’nın başarılı orta sahası Maxim de kadroya dahil edildi. Bu transferle birlikte Siyah Beyazlılar’da kalan haftalar için orta saha düzeni değişecek gibi duruyor.

YILDIZ FUTBOLCU AYRILIK KARARI ALDI

Beşiktaş’ta bu kez de bir ayrılık gündeme gelmiş durumda. Siyah Beyazlılar’da yıldız isim takımdan ayrılacak ancak bir şartı var.

İŞTE AYRILIK ŞARTI

Hürriyet’in haberine göre; Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in, sistemine uymadığı gerekçesiyle gözden çıkardığı ve gönderilmesini istediği Kevin N’Koudou, ayrılık için şart koştu. Siyah beyazlı kulüple sezon sonuna dek sözleşmesi bulunan Kamerunlu kanat oyuncusu, “Beşiktaş’ta mutluyum ve ayrılmak istemiyorum. Kulüp yönetimi beni istemiyorsa bu durumda yapılacak şey de belli. Haziran ayına kadar sözleşmeliyim. Orada yazan fesih bedelini ödedikleri takdirde giderim” dedi.

ADANA DEMİRSPOR TALİP

2019’da 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham’dan alınan N’Koudou, Beşiktaş’tan yılda 1 milyon 600 bin Euro alıyor. Siyah beyazlı kulübe bonservis dahil 10 milyon 900 bin Euro’ya mal olan 28 yaşındaki futbolcu ile Adana Demirspor ilgileniyor. Akdeniz ekibinin N’Koudou’yu bonservisiyle satın almak istediği öğrenildi. Bu Transfer gerçekleştiği takdirde N’Koudou; Josef de Souza, Javi Montero, Tyler Boyd, Wout Weghorst ve Oğuzhan Akgün’den sonra takımdan ayrılan 6. futbolcu olacak.