Beşiktaş’ta yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi!

Wout Weghorst’un İngiliz ekibi Manchester United’a transfer olmasının ardından hücum hattına takviye için arayışlara giren Beşiktaş, çareyi eski golcüsü Vincent Aboubakar’da buldu.

3.5 senelik imza

Arabistan kulübü Al Nassr’la sözleşmesini feshetmesi sonrasında Beşiktaş’la anlaşma sağlayan Aboubakar, Kara Kartal’a 2.5 + 1 yılı opsiyonlu 3,5 senelik imza attı.

Orta alana Amir hamlesi

Konyaspor’da yıldızını parlatan Amir Hadziahmetovic, İtalyan kulüplerini peşine takarken Galatasaray’ın da göz hapsindeydi. Boşnak ön libero, tercihini Beşiktaş’tan yana kullandı ve Siyah-Beyazlı formayı giydi. Konyaspor’a 3.2 milyon Euro ödeyen Kara Kartal, 25 yaşındaki oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Savunmaya iki takviye

Beşiktaş, ara transfer döneminde son hamlelerini Onur Bulut ve Omar Colley ile gerçekleştirmişti. Sağ bek için Şenol Güneş’in de isteği doğrultusunda Onur Bulut hamlesi yapılırken stoper hattına da bir süredir transferi gündemde olan Sampdoria’dan Omar Colley eklendi.

Karşılıklı fesih!

Siyah-Beyazlılar’a 3 yıl önce Al Ahli’den transfer olan Josef de Souza’nın Beşiktaş macerası dün itibarıyla resmen sona erdi. Kara Kartal, 32 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırdı. Sezon sonunda bitecek olan kontratı uzatılmama kararı alan Sambacı’nın sakatlık problemini bir türlü aşıp tam hazır hale gelememesi sonrasında karşılıklı anlaşma sonrası erkenden fesih yapıldı. Çin ekibi Beijing Guoan’la anlaşmaya varan Josef de Souza, lig bitimine kadar olan ücreti karşılığında bedelsiz olarak takımdan ayrıldı.

Evlat edinme talebine ret!

Josef de Souza, deprem bölgesine yaptığı ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir kız çocuk evlat edinmek istediğini açıklamıştı. Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bildiride, “Deprem nedeniyle aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız kuruluş bakımına alınarak her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Afetzede çocuklarımızın biyolojik aile ve yakınlarına ulaşılması için il müdürlüklerimizce çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Çocuklarımızın şu aşamada evlat edinilmesi mümkün değildir” denildi.