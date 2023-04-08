63.9 F
Los Angeles
7 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporBeşiktaş'ta zorunlu rota Romain Saiss

Beşiktaş’ta zorunlu rota Romain Saiss

Alaturka Online
Alaturka Online

Beşiktaş, Vodafone Park’ta oynanacak Giresunspor maçını kazanıp, hem yenilmezliğini hem de galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, savunmada zorunlu değişikliğe gidecek. Beşiktaş’ta derbide kırmızı kart gören Welinton, aynı maçta çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Tayyip Talha Sanuç’un durumu sebebiyle Kartal, yeni bir savunma ikilisi kullanacak.

OMAR’IN YANINDA SAISS

Başarılı hocanın, bu mücadelede Omar Colley’in yanında Romain Saiss’e şans vermesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın bir türlü düzenli olarak oynatmadığı Faslı stoper, son olarak Antalyaspor maçında 11’de yer almıştı.

4 HAFTA SONRA…

Saiss şans verilmesi halinde 4 hafta sonra ilk 11’de maça başlayacak. Derbi kadrosunda yer almayan Valentin Rosier de teknik direktör Şenol Güneş’ten forma şansı bekliyor.

Alaturka Spor
Önceki haber
Adana Demirspor’da gündem Vincenzo Montella
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,427BeğenenlerBeğen
16,199TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,710TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States