Beşiktaş’tan 15 milyon Euro’luk plan! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı

Beşiktaş, yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin bu çalışmaları devam ederken takım da Milli ara sonrası oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlıyor.

DERBİ HAZIRLIKLARI BUGÜN BAŞLIYOR

Süper Lig’de geçen haftayı 3-1’lik İstanbulspor galibiyetiyle tamamlayıp Milli araya 3 puanla giren Beşiktaş’ta teknik ekip, oyunculara 3 gün izin vermişti. Kara Kartal’da izin bugün bitiyor… Milli takımlarda ve izinli olan futbolcular hariç diğer isimler, saat 18.00’de Nevzat Demir Tesisleri’nde Fenerbahçe derbisi için hazırlıklara başlayacak.

MAXIM’İN GÖZÜ 11’DE!

Kara Kartal’ın ligden çekilen Gaziantep’ten sezon sonuna kadar kadrosuna kazandırdığı Alexandru Maxim, Siyah-Beyazlı formayla 3 maça çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu, sonradan dahil olduğu bu karşılaşmalarda skora katkı yapamamıştı.

Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde uyum problemini geride bırakıp bununla beraber performansıyla teknik direktör Şenol Güneş’in gözüne girmeyi amaçlıyor. 32 yaşındaki 10 numara, derbinin başlangıç kadrosunda yer alıp takımına en üst seviyede katkı vermeyi amaçlıyor.

TAYFUR İÇİN PAZARLIK ZAMANI

Beşiktaş’ın sezon başında Alanyaspor’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tayfur Bingöl için Şenol Güneş olumlu rapor verdi. Valerien Ismael’in 11’de 2 kez şans verdiği Tayfur, Güneş döneminde ise 7 maçta 11’e girdi. Sol ve sağ kanat, sağ bek ve orta sahada görev alan Tayfur için Güneş’in raporları olumlu olurken Siyah-Beyazlılar da bonservis için Alanyaspor ile masaya oturacak.

Akdeniz ekibinden 5 milyon TL bedelle kiralanan Tayfur’un 1.3 milyon satın alma opsiyonu bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, bu rakamda indirim isterken Alanyaspor ile pazarlıklara başlanacak.

İNGİLİZ BASININDA GÜNDEM DELE!

Kara Kartal’da kadroda düşünülmeyen Dele Alli, İstanbulspor maçının olduğu hafta sonunu İngiltere’de geçirdi. İngiliz basınında yer alan habere göre Alli, maç oynanırken ünlü model Kim Kardashian’la birlikteydi. Kardashian’ın Londra’daki gezisi sırasında Dele Alli ile birlikte olması İngiliz basınında gündem oldu. Alli’nin Beşiktaş’ta da tutunamadığı belirtilen haberde oyuncunun Everton’daki geleceğinin de belirsiz olduğu ifade edildi.

KEVIN N’KOUDOU’YA DÖNÜŞ YOLU KAPALI

Teknik ekibin kadroda düşünmediği Kevin N’Koudou, Asbaşkan Emre Kocadağ’la bir görüşme yapıp, “Bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ne hocaya, antrenörlere ne detakım arkadaşlarıma saygısızlık yapmadım. Kimse bana açıklama yapmadı” demişti.

Konuyu teknik direktör Şenol Güneş’le görüşen Asbaşkan’a, N’Koudou’nun kadro planlamasında yer almadığı bilgisinin verildiği kaydedildi.

CENK TOSUN’LA YENİ SÖZLEŞME

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer alan Cenk Tosun, dün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri’nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından VOLE’ye konuştu. Amerika’dan gelen transfer teklifini kabul etmediğini ifade eden tecrübeli golcü, “Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire’ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş’ta devam edeceğim” ifadelerini kulandı.

Opsiyon maddesini beklemeden Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayacaklarını belirten Cenk Tosun, “Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız” dedi.

15 MİLYON EURO’LUK PLAN!

Kara Kartal’da teknik ekibin öncelikli kadro tercihleri arasında yer almayan Saiss, Rosier ve Muleka’ya gidiş için izin çıktı! Yönetim, şimdiden birçok taliplisi olan 3 oyuncuyu sezon sonunda gönderip, toplamda 15 milyon Euro gelir bekliyor.

Romain Saiss’e Nottingham Forest’in ilgisi devam ediyor.

Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda yollarını ayıracağı futbolcuları bir bir belirlemeye başladı. Bu doğrultuda Dele Alli’yi Everton’a yollayıp ardından Atiba Hutchinson’u da teknik ekibe dahil edecek olan Beşiktaş; Welinton ve N’Koudou’yla da sözleşme yenilemeyecek. Kara Kartal’da performansı beklentilerin altında olan Romain Saiss, Valentin Rosier ve Jackson Muleka için de karar verildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in öncelikli kadro planlaması içinde yer almayan 3 yabancı futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına yeşil ışık yakıldı. İngiliz ekiplerinin takibinde olan Romain Saiss, Fransa ve Portekiz takımlarının radarındaki Valentin Rosier ve Belçika ile Arap kulüplerinin kadrosuna katmak istediği Jackson Muleka’yla lig bitimi yollar ayrılabilir.

Jackson Muleka’ya Arap Yarımadası’ndan teklif yağıyor.

Yeni takviyelere bütçe olacak…

Sezon başında ve ara transfer dönemindebu3isimiçin teklif alan ancak geri çeviren Beşiktaş Yönetimi’nin, üç futbolcu için de 5’er milyon Euro’luk bonservis bedeli belirlediği kaydedildi. İdarecileri sezon sonuna kadar performanslarında yükseliş göstermemeleri halinde bu 3 oyuncuyla yolları ayırıp ardından gelecek bonservisle yeni takviyeler yapacak.

JAMES RODRIGUEZ BOMBASI!

Siyah-Beyazlılar, transferde bombayı patlatıyor… Olympiakos ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez’le temaslar başladı.

Yunan ekibiyle sezon başında anlaşıp sadece1 yıllık sözleşme imzalayan ve lig bitimi boşa çıkacak olan yıldız orta saha ile aynı şartlarda bir sözleşmenin yapılması konusu değerlendiriliyor.