Beşiktaş’tan 3’te 3! Kartal, uçuşa geçti

Ankaragücü ve Başakşehir karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, İstanbulspor mücadelesine de mutlak 3 puan parolası ile çıktı. Şenol Güneş’in öğrencileri, zorlandığı mücadeleden galibiyetle ayrılmasını bildi. Siyah-Beyazlılar bu sonucun ardından üst üste 3. kez kazanmayı başarırken, rakibinin 3 maçlık galibiyet serisini bitirmiş oldu.

Eğer haftaya kazanırsa…

Öte yandan Kara Kartal, puanını 49 yaptı ve takipçisi Adana Demirspor ile arasındaki farkı 4’e çıkardı. Beşiktaş, 2 maç fazlasıyla birlikte önündeki Fenerbahçe’nin 2 puan gerisine yerleşti. Güneş’in öğrencileri, aynı maç sayısında olduğu Galatasaray ile de puan farkını 11’e indirdi. Eğer Beşiktaş, gelecek hafta Fenerbahçe’yi devirirse, rakibini geçme ya da aradaki farkı kapatma şansına sahip olacak.

KADIKÖY’E TAM KADRO

Süper Lig’de dün akşam İstanbulspor karşılaşmasına ceza sınırında başlayan Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic, mücadeleyi kart görmeden tamamladı. Sakatlıkları düzelen Ghezzal ve Tayyip de maça 11’de çıktı. Kartal, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak!

Ligde dün akşam Vodafone Park’ta alınan 3-1’lik skorla kazanma serisini 3’e çıkaran Kara Kartal, lider Galatasaray’ın puansız kapattığı haftada fire vermedi. Galatasaray’la puan farkını 11’e, Fenerbahçe’yle de maç fazlasıyla 2’ye indiren Kara Kartal, sıradaki maçına Kadıköy’e çıkacak. Siyah- Beyazlılar’da İstanbulspor karşılaşması öncesinde ceza sınırında bulunan Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic, ilk 11’de çıktıkları mücadelede kart görmedi.

İlk 11’de çıkacaklar

Teknik ekibin uyarıları sonrasında akılcıl davranan iki oyuncu, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek. İstanbulspor karşılaşması öncesinde sakatlıkları bulunan ve durumları merak edilen Tayyip Talha Sanuç ve Rachid Ghezzal, dünkü mücadelede ilk 11’de oynadı. İki futbolcunun da hazır görüntüsü, teknik ekibi memnun etti. Savunma ve hücumda kritik öneme sahip olan 2 futbolcu da Fenerbahçe derbisinde görev alabilecek. Bu 4 oyuncunun, milli arada herhangi bir sakatlık yaşamamaları halinde Ülker Stadı’ndaki maça ilk 11’de başlamaları bekleniyor. Ek olarak İstanbulspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Tayyip Talha ve Masuaku’nun önemli bir durumlarının olmaması ve derbide yer alması bekleniyor.

154 GÜN SONRA GHEZZAL

154 gün sonra ilk 11’de sahaya çıkan Rachid Ghezzal, müthiş döndü. Cezayirli yıldız, İstanbulspor maçının yıldızlarından biri olurken, güzel oyununu da 1 asistle süsledi.

Kara Kartal’ın yıldızı Rachid Ghezzal, uzun bir süredir sakatlıklarla boğuşuyordu. 30 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu, son olarak Ekim 2022’deki Trabzonspor mücadelesinde sahaya çıktı. Aradan geçen süre içerisinde uyluk ve ayak parmağındaki sakatlıklarla uğraşan Cezayirli futbolcu, 14 Ağustos 2022’deki Alanyaspor deplasmanından sonra ilk kez bir maçta 11’de sahaya çıktı. Tamamen iyileşen Ghezzal, dün İstanbulspor mücadelesinde Siyah-Beyazlı formasına kavuştu.

Perdeyi açtırdı

İlk devrede harika bir futbol ortaya koyan deneyimli futbolcu, takımının hücumlarını yöneten isim oldu. Ghezzal, 42. dakikada ise Cenk Tosun’un attığı golün pasını verdi. Sahada kaldığı süre içerisinde Beşiktaş’a seviye atlatan Ghezzal, 63. dakikada oyundan alınırken, yerini Redmond’a bıraktı.

REDMOND KLASINI KONUŞTURDU

Siyah-Beyazlılar’daki geleceği belirsizliğini koruyan Nathan Redmond, Rachid Ghezzal’ın ilk 11’e geri dönmesi sonrasında İstanbulspor karşılaşmasında kulübeye geçti. İngiliz hücumcu, teknik direktör Şenol Güneş’in kararı sonrasında 63’te Cezayirli yıldızın yerine oyuna dahil oldu.

Başarılı futbolcu, 90. dakikada Onur Bulut’un gönderdiği topa iyi hareketlenip ceza sahası önünden yaptığı şık vuruşla golünü attı ve takımını uzatma dakikalarında rahatlatan isim oldu.