Beşiktaş’tan Ahmet Nur Çebi’nin sözlerine ilişkin açıklama

Beşiktaş’tan Ahmet Nur Çebi açıklaması geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin dün yaptığı açıklamalar kamuoyunda geniş çaplı bir tepkiye neden olmuştu.

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Lig Radyo’da katıldığı programda depremle ilgili yardımlar hakkında açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi; son bölümde Hatayspor ve Gaziantep FK’nın ligden çekilme durumlarının ardından uygulanacak yönteme ilişkin çekincelerini, “1-2 tane takımımız var, ayağa kalkana kadar bunlar ligde olamayacak. Bu 2 takımın da ligde kalması konusunda birçok takım hemfikir olduk. Dondurulmasını talep ediyoruz. Ancak nasıl olacağı konusunda tereddütler var. Bundan sonra onlarla oynayacak maçların sayılmayacağı gibi, geçmiştekilerin de sayılmamasını istiyoruz. Bu durum bazı kulüplerin işine geliyor, bazılarının gelmiyor. Nasıl çıkacağız altından bilmiyorum. Bana göre mantıklı olan, tüm maçların hiç oynanmamış olması gerekiyor. Antep ile deplasmanda oynamış bir takım ile kendi evinde oynamış başka bir takımın sonuçlarının adil olabileceğini düşünür müsünüz? Bence hayır. Bu durumda biraz ayrışıyoruz. Yok hükmünde kabul edilmesi lazım. Bazı takımların işine gelmiyor ama sineye çeksinler” şeklinde dile getirmişti.

BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Ahmet Nur Çebi’nin toplam konuşmasında yer alan bu kısım, büyük tepki yarattı. Beşiktaş Başkanı’na kendi kulübünün taraftarlarından da yoğun bir tepki doğdu.

BEŞİKTAŞ’TAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, resmi sitesi üzerinden Ahmet Nur Çebi’nin sözlerine yönelik tepki hakkında bir açıklama paylaştı. ‘Kulübümüzden zorunlu açıklama’ başlığı ile aktarılan metin ‘Kamuoyundan ve Camiamızdan isteğimiz; birlik ve beraberlik içinde, dayanışma ruhuyla sürdürülen yardımlaşma faaliyetlerine gölge düşürmeyi amaçlayan bu tarz manipülatif söylemlere itibar edilmemesidir’ ifadeleriyle noktalandı.

İşte Beşiktaş’tan konuya ilişkin yapılan o açıklama:

“Ülkemizin içinde bulunduğu bu acı günlerde yediden yetmişe herkes el birliği içerisinde deprem felaketinin yaralarını sarmaya gayret ederken, Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin bir radyo programında yapmış olduğu açıklamaların manipüle edilerek kamuoyuna aktarılması nedeniyle bilgi kirliliğini ve yanlış anlaşılmaları önlemek maksadıyla bilgilendirme yapma gereği doğmuştur.

Beşiktaş JK olarak altını çizerek ifade ederiz ki; şu anda tek gündemimiz ve amacımız deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amacıyla taraftarlarımızla vatandaşlarımızın yardımlarını afet bölgesine hızlıca ulaştırmaktır.

Ülke olarak içinde bulunduğumuz bu zor günlerde Kulübümüzün puan hesabı yaptığı iddiasıyla Başkanımız Ahmet Nur Çebi’yi hedef alan yorumlar, yanlış anlamalardan kaynaklanmaktadır. Afetin hemen ardından harekete geçerek tüm imkanları ile yaraları sarmak için çaba sarfeden camiamızın haksız ithamlarla ilkelerine ve görüşlerine zarar verilmesine asla geçit vermeyeceğiz.

Spor Toto Süper Lig’in geleceği ve Gaziantepspor ile Hatayspor’un durumlarını gündeme ilk taşıyan Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Federasyon, söz konusu iki kulübümüzün ve ligin geleceğiyle ilgili olarak bir an önce karar almak istemektedir ve bu nedenle Kulüpler Birliği Vakfı’nı toplantıya davet etmiştir.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın 9 Şubat 2023 tarihli toplantısında bu konular gündeme gelmiş, Kulübümüzün görüşleri, vakfın paydaşlarıyla paylaşılmıştır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin kamuoyuna yansıyan açıklamaları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun başlattığı gündemin akabinde Kulüpler Birliği’nde yapılan toplantı sonrasında depremle ilgili yardımların konuşulduğu bir radyo programında, Kulübümüzün depremle ilgili çalışmalarının anlatıldığı bir konuşmanın sonuna doğru malum konuyla ilgili sorulan bir soru üzerine Kulübümüzün görüşlerini ifade etmekten ibarettir.

Hal böyle iken; Kulüpler Birliği’nde yapılan olağanüstü toplantının gündem konularına dair sorulan soruya binaen, kamuoyunu bilgilendirmek adına verilen cevap üzerine “gündemin konusu mu” denilerek algı oluşturulmaya çalışılması art niyetli bir çabadır.

Bilinmelidir ki Kulübümüz; hem afet bölgesinin yaralarını sarmak için seferber olmaya hem de haklarını sonuna dek savunmaya devam edecektir.

Kamuoyundan ve Camiamızdan isteğimiz; birlik ve beraberlik içinde, dayanışma ruhuyla sürdürülen yardımlaşma faaliyetlerine gölge düşürmeyi amaçlayan bu tarz manipülatif söylemlere itibar edilmemesidir”