Beşiktaş’tan Amir Hadziahmetovic İçin Yeni Teklif | Transfer Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda MKE Ankaragücü’ne penaltı atışları sonucu mağlup olan ve kupaya veda eden Beşiktaş, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic’te ısrarcı Siyah-beyazlı takım, Konyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic ile ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun transferi için Konyaspor yönetimi ile görüşen Kara Kartal, 2.5 milyon Euro’luk bir teklif yapmış ancak yeşil-beyazlı takım bu teklifi kabul etmemişti.

Beşiktaş’tan Hadziahmetovic için yeni teklif Vole’de yer alan habere göre; Beşiktaş, Bosnalı orta saha oyuncusu için Konyaspor yönetimine yeni bir teklifte bulundu.

Beşiktaş’ın yeni teklifi 3 milyon Euro + bir oyuncu Siyah-beyazlı takım, Hadziahmetovic için yeşil-beyazlı takıma 3 milyon Euro + bir oyuncu şeklinde yeni bir teklif sundu.

Burnley 4 milyon Euro önerdi Ayrıca, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Burnley kulübü de oyuncu için ısrarını sürdürüyor. İngiliz kulübü, Amir Hadziahmetovic için Konyaspor’a 4 milyon Euro + bonus teklifi yaptı.

Bu sezonki performansı 2016 yılında Zeljeznicar’dan Konyaspor’a transfer olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 28 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetti.