Beşiktaş’tan ayrılan Wout Weghorst’un geleceği belli oldu! Manchester United…

Sezon başında büyük umutlar ve yoğun uğraşlar sonucunda Burnley’den, Beşiktaş’a kiralanan Wout Weghorst kısa sürede Siyah-Beyazlı camianın sevgisini kazanmıştı. En önde başlattığı hücum pressiyle Kara Kartal’ın oyun sisteminde büyük yeri olan yıldız futbolcu attığı goller ve yaptığı asistlerle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Bir anda gündemi değiştirdi

Beşiktaş da tecrübeli futbolcunun 18 maçta 9 gol, 4 asistlik performansı sonrasında sezon sonunu beklemeden sözleşmesindeki 10 milyon Euro’luk opsiyonun kullanılması konuşuluyordu. Ancak taa ki Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Kasımpaşa maçına kadar… Vodafone Park’taki zorlu mücadeleyi Şenol Güneş’in öğrencileri 2-1 kazandı. Kara Kartal’a galibiyeti getiren golleri forvetleri Cenk Tosun ve Wout Weghorst kaydetti. Adana Demir galibiyeti üzerine Kasımpaşa zaferi eklenince Siyah-Beyazlılar’ın yeniden zirve yarışına tutunacağı öngörülürken, Weghorst golü sonrasında bir anda tüm gündemi değiştirdi.

Taraftara veda etti

Sevincini tek başına taraftarla paylaşan 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş armasını öpüp, taraftara ‘Bye bye’ (Güle güle) dedi. Bu gol sevinci Weghorst’un, Siyah-Beyazlı camiaya veda ettiği yönünde algılandı. Galibiyetin önüne geçen bu durumdan dakikalar sonra İngiliz basınında Manchester United-Weghorst iddiaları gündeme gelmeye başladı.

‘Hiçbir yere gidemez’

Beşiktaş yönetiminden ise art arda sert açıklamalar geldi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, “Burnley ile olan anlaşmamızda erken sonlandırma maddesi yok. Weghorst’u isteyen bir kulüp varsa Burnley bizimle anlaşmak zorunda. Sadece biz istersek oyuncu ayrılabilir, aksi takdirde sezon sonuna kadar hiçbir yere gidemez” dedi. Beşiktaş-United-Burnley arasında yapılan görüşmeler de birkaç gün içerisinde sonuçlandı.

1.5 milyon Euro’luk kâr

Buna göre Kırmızı Şeytanlar, yıldız futbolcuyu, Kara Kartal’dan koparmak için Beşiktaş’a Weghorst’un bir yıllık maaşını ödemeyi teklif etti. Weghorst’u yarım sezon kiralık olarak oynatan Siyah-Beyazlı ekip böylece kısa sürede 1.5 milyon Euro’luk bir kârı kasasına koydu.

10 maçta 1 gol, 1 asist

İngiliz devine imza attıktan birkaç gün sonra Premier Lig’de oynanan Crystal Palace maçına 11 başlayan Hollandalı golcü için 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından olumlu ve olumsuz çeşitli yorumlar almıştı. Şu ana kadar Manchester temsilcisiyle 10 maça çıkan ve 1 gol, 1 asistle oynayan deneyimli forvet için United cephesinin karar aşamasında olduğu kaydedildi.

Ten Hag kararı verdi

Ada basınından Football Insider’da yer alan haberde; gelecek sezon kadro planlamasına şimdiden başlayan Kırmızı Şeytanlar’da teknik direktör Erik ten Hag’ın yeni sezonda 1.97’lik dev santrforu düşünmediği belirtildi. Bu nedenle Haziran’da sezonun tamamlanmasıyla Weghorst’un yeniden kulübü Burnley’e döneceğinin altı çizildi.