Beşiktaş’tan Borini için yeni teklif!

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda kanat hattını güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Beşiktaş,son olarak Karagümrük’ün yıldız ismi Fabio Borini için harekete geçmişti. 31yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisiyle görüşmelerde bulunan idareciler, yoğun pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Başarılı oyuncu konusunda 2 milyon Euro’luk talebi bulunan Karagümrük’e 1 milyon Euro teklif eden idareciler, rakam konusunda orta noktayı bulamayınca Beşiktaş’tan yeni bir atak geldi. Siyah-Beyazlılar, Borini için Karagümrük’e Kevin N’Koudou artı bir miktar para teklif etti.

Tecrübeli isim ayrılığa hazır

Karagümrük’ün bu teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi. Ara transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Kara Kartal, bu operasyonu tamamlamak istiyor.

Dün Karagümrük’ün Ankaragücü’nü deplasmanda 2-0 yendiği maçta takımının bir golünü kaydeden Borini de Beşiktaş’a yeşil ışık yakmıştı. Deneyimli kanat oyuncusu, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş forması giymeye hazır…