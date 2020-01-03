Beşiktaş’tan Cenk Tosun açıklaması! ‘Çok değer verdiğimiz bir oyuncu’

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu ve Cenk Tosun ile ilgili de konuştu.

Cenk Tosun’un şu anda geri dönmesinin planlar arasında olmadığını belirten Kocadağ, “Cenk Tosun Premier Lig’de, şartları da belli. Çok değer verdiğimiz bir oyuncu, ne olacağını göreceğiz. Şu anda bir transfer durumu yok” ifadelerini kullandı.

Kadroda fazla değişiklik planlamadıklarını da belirten yönetici, “Ayrılması söz konusu oyuncu yok. Çok bozmayı düşünmüyoruz, limitler var, onunla ilgili çalışmalar da var. En büyük transferimiz verim almadığımız oyuncuları kazanmak olacak. Laf olsun diye değil, bütçemize uygun transfer yaparız. Gelecek sezonun da planlamasını yapıyoruz” dedi.

TFF’nin VAR kayıtlarını açıklayamayacağını belirtmesi için de Kocadağ, “Fenerbahçe maçı sonrasında başvuru yaptık, MHK Başkanı aynı fiklirde değiliz dedi. Kİmsenin iyi niyetinden şüphemiz yok, güven ortamını yeniden sağlammak önemli. Bu sağlanırsa VAR kayıtlarına zaten gerek yok” diye konuştu.