Beşiktaş’tan Dele Alli’nin durumuna ilişkin açıklama

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor. Milli ara sonrası oynanacak mücadele için antrenmanlara devam eden Siyah-Beyazlılarda bugün gerçekleştirilen çalışmaya Dele Alli katılmamıştı.

22 MART’TA ULAŞILAMADIĞI BELİRTİLMİŞTİ

22 Mart’ta gerçekleştirilen idman öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirmişti. Burada soruları yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanda yer almayan Dele Alli hakkındaki soruyu da yanıtlamıştı.

Yaptığı açıklamada Güneş, “Ben önceden izin verdim kendisine. Telefonla ulaşamadık ona. inşallah kaza falan geçirmemiştir. Ulaşınca… Bugün de yağmur yağıyor ya biraz” ifadelerini kullanmıştı.

DOKTOR RANDEVUSU NEDENİYLE KATILAMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Şenol Güneş’in basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrası Dele Alli, gece saatlerinde yaptığı bir paylaşım ile durumunu aktarmıştı. Paylaşımında İngiliz futbolcu, “Gelen çok sayıda mesajdan dolayı bir şeyi açıklığa kavuşturmak istedim. Kulüp, bugün doktor randevusu için bana izin verdi. Olağan şekilde yarın antrenmanlara döneceğim” ifadelerini kullanmıştı.

23 MART’TA ANTRENMANDAYDI

Siyah-Beyazlıların 23 Mart’ta gerçekleştirdiği çalışmada Dele Alli, belirttiği şekilde takımla birlikteydi. Fakat Şenol Güneş’in yaptığı açıklama, sürecin 22 Mart gecesi Dele Alli tarafından belirtilen şekilde gerçekleşmediğini ortaya koydu.

‘O GEÇ GELDİ, CEZA ALDI’

Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, dün gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına Dele Alli ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun kendisinin geç geldiğini ama çok önemli bir konu olmadığını belirten Güneş, “Dün yağmur yağdığı için Dele Alli’nin gelemediğini söyledik. Bayağı ciddiye alındı. O geç geldi, ceza aldı. Özel bir durumu vardı ama ceza aynı. Çok önemli bir konu değil kendisi de biliyor zaten. Hiçbir sorunumuz yok, merak etmeyin. Taraftar da üzülmesin. O öne çıktı ama öne çıkması gereken konular başkaydı. Demek ki Türkiye’ye gündem getirmek için arada bir değişik konuları ortaya atmak lazım. Sizin için önemli olan, bizim için önemsiz olabiliyor” ifadelerini kullandı.

23 MART’TA SAKATLANDI

22 Mart’taki çalışmaya katılmayan ve teknik direktör Şenol Güneş’in o gün için kendisine ulaşamadıklarını belirtti Dele Alli, 23 Mart’ta takımla antrenmana çıkmıştı. Alli’nin gerçekleşen bu antrenmanda bir sakatlık yaşadığı aktarıldı.

Beşiktaş, İngiliz oyuncunun yaşadığı sakatlık problemine ilişkin resmi site üzerinden bir açıklama gerçekleştirdi.

İşte Beşiktaş’tan yapılan sakatlık açıklaması:

“Futbol A Takımımızın dün (23 Mart) gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Dele Alli’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (Rectus Femoris) kısmi yırtık ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır”