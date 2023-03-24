Beşiktaş’tan Dele Alli’nin sakatlığına ilişkin açıklama

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor. Milli ara sonrası oynanacak mücadele için antrenmanlara devam eden Siyah-Beyazlılarda bugün gerçekleştirilen çalışmaya Dele Alli katılmamıştı.

22 Mart’taki çalışmaya katılmayan ve teknik direktör Şenol Güneş’in o gün için kendisine ulaşamadıklarını belirtti Dele Alli, 23 Mart’ta takımla antrenmana çıkmıştı. Alli’nin gerçekleşen bu antrenmanda bir sakatlık yaşadığı aktarıldı.

Beşiktaş, İngiliz oyuncunun yaşadığı sakatlık problemine ilişkin resmi site üzerinden bir açıklama gerçekleştirdi.

İşte Beşiktaş’tan yapılan sakatlık açıklaması:

“Futbol A Takımımızın dün (23 Mart) gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Dele Alli’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (Rectus Femoris) kısmi yırtık ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır”