Beşiktaş’tan Demba Ba kararı! anlaşma sağlandı

Siyah-Beyazlı kulübün 2023 yılına ait 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapılıyor. Kuurl sırasına kürsüye gelen Beşiktaş A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Fırat Fidan, açıklamalarda bulundu.

DEMBA BA SÜRPRİZİ

Beşiktaş Futbol Okulları ve kadın futbolu hakkında bilgiler veren Fidan, Beşiktaş’ta 2 sezon oynayan ve bir şampiyonluk yaşayan Demba Ba’nın satın aldığı Amitie FC ile ön protokol imzaladı. Buna göre; Amitie FC’de ön plana çıkan oyuncularda öncelik Beşiktaş’ta olacak. Ayrıca Beşiktaş, tecrübe kazanmasını istediği genç oyuncuları Amitie FC’ye yönlendirecek.

BORÇ AÇIKLANDI

Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, denetim kurulu raporunu sunarak, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Tiryaki, yaptığı açıklamada Beşiktaş Kulübü’nün borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu dile getirdi.