Beşiktaş’tan dev seri, Fenerbahçe’yi solladı! (ÖZET) Antalyaspor-Beşiktaş maç sonucu: 1-3

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3-1’lik Galatasaray galibiyetiyle şampiyonluk yarışını yeniden şekillendiren Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’a konuk oldu. Ömer Toprak’ın golüne engel olamayan ve ilk 45 dakikayı 1-0 geride tamamlayan Kara Kartal, ikinci yarıda ağırlığını koydu. Vincent Aboubakar (2) ve Cenk Tosun’un golleriyle 3 puanı kapan Siyah Beyazlılar, zirve yarışındaki iddiasını kanıtladı.

11 maçlık yenilmezlik, 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Şenol Güneş’in öğrencileri, 68 puana yükseldi ve 2 maç fazlasıyla Fenerbahçe’yi sollayarak 2. sıraya yerleşti. Karagümrük galibiyetinin ardından evinde Beşiktaş’a kaybeden Nuri Şahin’li Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1′ 11. saniyede Masuaku’dan sıyrıldığı topla ceza sahasına giren Doğukan Sinik’in sağ çaprazdan attığı şutta top üstten auta çıktı.

5′ Gedson’un Fernando’nun müdahalesi sonras yerde kalmasıyla Beşiktaş, kaleyi karşıdan gören bir açıdan serbest vuruş kazandı.

6′ Topun başına geçen Maxim’in yerden sert şutunda barajı geçen topu kaleci Leite iki hamlede kontrol etti.

22′ Antalyaspor’da Fernando, Gedson’a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

27′ Doğukan Sinik’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çeldi, dönen topu defans uzaklaştırdı.

GOL | 32′ Fernando’nun kullandığı serbest vuruşta çok iyi yükselen Ömer Toprak’ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda Mert’i geçen top direğe temas etmesinin ardından ağlarla buluştu. Temmuz 2022’de Antalyaspor’a imza atan tecrübeli stoper, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Beşiktaş’a attı.

38′ Fernando’nun ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Fredy’nin yerden şutu az farkla yandan auta gitti.

40′ Valentin Rosier’nin sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte yükselen Cenk Tosun’un kafa vuruşunda top kaleci Helton’da kaldı.

İlk 45 dakika Antalyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

46′ Beşiktaş’ta ikinci yarının başına Maxim’in yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.

GOL | 54′ Gedson’un ortasında ceza sahasında göğsüyle top kontrolünü sağlayan Aboubakar, sol ayağıyla şutunu atmak istedi, araya Veysel Sarı girdi. Kornerde topun başına geçen Masuaku, ceza sahasına düzgün bir orta gönderdi. Pozisyonu başlatan Aboubakar, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi, skoru eşitledi.

🦅 Vincent Pate Aboubakar. Atıyor… #Beşiktaş pic.twitter.com/no8MNpp4ZE

— Fanatik (@fanatikcomtr) May 6, 2023

55′ Amir’in pasında ceza sahasında topu kontrol eden Aboubakar, Leite’nin açısını kapatması nedeniyle sağ çizgiden ortasını yaptı. Leite’den seken top kornere çıktı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Antalyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.

62′ Fredy, ceza sahasının solunda kontrol ettiği topu yerden sert bir şekilde içeri çevirdi, Doğukan’dan önce araya giren Masuaku, mutlak gol pozisyonunda topu kornere yolladı. Fernando’nun sol kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

69′ Rosier’nin aşırtma pasında ceza sahasında topu kontrol eden ve Ömer Toprak’ı çalımlayan Aboubakar, çerçeveyi bulamadı.

69′ Antalyaspor’da Doğukan’ın yerine Ndao oyuna dahil oldu.

70′ Beşiktaş’ta Rosier, yerini Tayfur Bingöl’e bıraktı.

73′ Masuaku’nun sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Aboubakar, Ömer Toprak’ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, penaltıya sebebiyet verecek bir pozisyon olmadığını belirterek oyunu devam ettirdi. VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

75′ Larsson’un ceza sahası dışından attığı şutta top kaleci Mert’te kaldı.

82′ Beşiktaş’ta Redmond, Bünyamin’in faulü sonrası yerde kaldı. Pozisyonu VAR’da izleyen Mete Kalkavan, pozisyonda bariz gol şansı tespit etti ve Akdeniz ekibinin milli sağ bekine direkt kırmızı kart gösterdi.

GOL | 84′ Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Redmond’ın arka direğe kesti ortada topu Tayfur Bingöl indirdi. Welinton’un şutunda Antalyaspor savunmasından seken top Cenk Tosun’un önünde kaldı. Tecrübeli forvetin vuruşunda top ağlarla buluştu ve Beşiktaş öne geçti.

GOL | 89′ Tayfur Bingöl’ün çevirdiği topa ceza sahasında düzgün bir vuruş yapan Aboubakar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti.

Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında konuk olduğu Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti.

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