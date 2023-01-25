Beşiktaş’tan Fenerbahçe’yi şok edecek hamle! Görüşmeler başladı

Beşiktaş ‘ta transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Eski golcüsü Vincent Aboubakar’ı yeniden kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ‘nin de istediği yıldız için görüşmelere başladı.

GHEZZAL SEVİNCİ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Alanyaspor’u konuk edecek. Ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Siyah-Beyazlılar’da hazırlıklar başladı. Karşılaşma öncesi Rachid Ghezzal‘dan Beşiktaş’a iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanma aşamasına gelen 30 yaşındaki futbolcu, kontrollü olarak takımla çalışmalara başladı.Ghezzal’ın gelecek ay formasına dönmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’TA GÜNEŞ YENİDEN DOĞDU

Beşiktaş’ta ‘Güneş’li günler yeniden başladı. Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Konyaspor’un ardından Kayserispor’u mağlup ederek Süper Lig’de 4’te 4 yapan Kartal en kritik virajı kayıpsız dönerken, hem rahat bir nefes aldı hem de zirve yarışına katıldı.

ISMAEL’İ ŞİMDİDEN SOLLADI

Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael’in yerine 12. haftada göreve getirilen Şenol Güneş yönetimindeki 7 lig maçında; 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, 16 puan topladı. Kartal’ın Güneş’le maç başına puan ortalaması 2,28 oldu. Siyah-beyazlı takım, Valerien Ismael dönemindeki 11 maçta 19 puan toplanmıştı. Ismael’in maç başına puan ortalaması ise 1,72’de kalmıştı.

MASUAKU’NUN 9 MAÇI KALDI

Sezon başında West Ham’dan kiralanan Masuaku şimdiye kadar 16 lig maçında 11’de yer aldı. Deneyimli futbolcunun sözleşmesinde 25 maçta 11’de forma giymesi halinde bonservisinin 2,2 milyon euro karşılığında satın alınması zorunluluğu bulunuyor. Buna göre Beşiktaş 9 maçta daha 11’de sahaya çıkarsa Masuaku’nun bonservisini satın alacak ve deneyimli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

BEŞİKTAŞ BORİNİ İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

NtvSpor’un haberine göre, Beşiktaş, ezeli rakibiFenerbahçe’nin transfer etmek istediği Fabio Borini’yi kadrosuna katmak istiyor. Siyah Beyazlılar İtalyan oyuncu için Vavacars Fatih Karagümrük ile görüşmelere başladı. Siyah-Beyazlılar, Fatih Karagümrük’te gösterdiği performans ile dikkatleri çeken 31 yaşındaki oyuncu kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE’DEN BORİNİ İÇİN BRUMA TEKLİFİ

Fenerbahçe de Karagümrük’ün yıldız golcüsüyle yakından ilgileniyor. Hatta sarı-lacivertli kulübün Borini için Karagümrük’e bonservisi alınan Bruma’yı önerdiği iddia edilmişti.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİRİYOR

Hücum hattın farklı bölgelerinde oynayabilen İtalyan oyuncunun Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanıyor. Bu nedenle Borini’yi bonservisi ile transfer edecek olan Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile anlaşma zemini arıyor.

KARAGÜMRÜK’TEN RESMİ AÇIKLAMA

Yaşanan transfer gelişmeleri sonrası Fatih Karagümrük de yıldız golcüsü Borini için resmi bir açıklama yaptı. Karagümrük’ün yaptığı açıklama şöyle; ‘Oyuncumuz Fabio Borini ile ilgili çıkan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.’

63 MAÇTA 28 GOL-13 ASİST

Son 3 sezondur Fatih Karagümrük’te forma giyen Borini, 63 maçta 28 gol attı, 13 asist yaptı. Bu sezon 19 maça çıkan İtalyan oyuncu 13 gol, 7 asistlik performansı ile takımına büyük katkı sağladı.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA

İtalyan yıldız Süper Lig gol krallığı yarışında 15 gollü Enner Valencia’nın ardında 12 golle ikinci sırada bulunuyor.

KARİYERİNDE YOK YOK

Borini, Chelsea İngiltere’de Liverpool, Sunderland, Sweansea City, İtalya’da Milan, Roma ve Verona’da forma giydi.