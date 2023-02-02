Beşiktaş’tan Hakim Ziyech hamlesi: Görüşmeler başladı

Türkiye’de transfer ve tescil döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Chelsea’nin yıldız oyuncusu Hakim Ziyech’i radarına aldığı öğrenildi. İşte haberin detayları…

Burnley forması giyen Wout Weghorst’u sezon başında kiralık olarak kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılarda Hollandalı santrfor ile yollar ayrıldı. Burnley, Wout Weghorst’un sözleşmesinin fesih bedeli olarak Beşiktaş’a 2 milyon 825 bin euro ödedi. Beşiktaş’ta Wout Weghorst’un ayrılığının ardından bir ayrılık daha gerçekleşti.

ABOUBAKAR İMZAYI ATTI

Beşiktaş’ta Wout Weghorst’un ayrılığının ardından forvet hattına tanıdık bir isim dahil edildi. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar ile anlaşma sağladı. Beşiktaş’la sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar’ın maliyeti Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar’ın transferi konusunda Oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.140.000 Avro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.”

HADZIAHMETOVIC TRANSFERİ TAMAM

Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki oyuncu Hadziahmetovic transferi konusunda Konyaspor’la 3 milyon euro bonservis, 1 milyon euro performans bonusu ve olası satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağladı. Kariyerini Beşiktaş’ta sürdürmek isteyen ve bu konuda kulübüne baskı uygulayan Hadziahmetovic’in de yaklaşık 600 bin euro tutarındaki alacağından vazgeçtiği aktarıldı.

Kartal’la 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak Hadziahmetovic’in senelik bir milyon euro kazanacağı ifade edildi.

SAISS’TEN HAKİM ZİYECH PAYLAŞIMI!

Beşiktaş’ın Faslı stoperi Romain Saiss, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Faslı stoper, PSG’ye transferi iptal olan Hakim Ziyech ile ilgili bir paylaşım yaptı.

CHELSEA, ZIYECH’İN BELGELERİ ZAMANINDA GÖNDERMEDİ

Chelsea, Hakim Ziyech transferi için belgeleri zamanında göndermedi. Transfer bu yüzden resmileşmedi.

3 KEZ YANLIŞ BELGE GÖNDERİLDİ

PSG, Hakim Ziyech transferini tamamlamak için Chelsea’den doğru evrakları istedi ancak İngilizler 3 kez yanlış evrak gönderdi Fransız kulübü, Fransa Futbol Federasyonu ile görüşüp çözüm arayacak. (Loic Tanzi/L’Equipe)

BEŞİKTAŞ RADARINA ALDI

Ara transfer döneminin bitimine az bir süre kala Beşiktaş, Chelsea’nin tecrübeli oyuncusu Hakim Ziyech’i radarına aldığı öğrenildi.

İngiliz basınından Nicolo Schira’nın haberine göre Beşiktaş, Hakim Ziyech transferi için Chelsea’den son saatlerde bilgi istedi. Yıldız ismin maaşı çok yüksek olmasına rağmen siyah-beyazlı ekip bu transfer için ısrarcı bir yaklaşım gösterdiği öğrenildi. (Skorer)