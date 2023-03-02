Beşiktaş’tan hedefindeki iki isim için yeni teklif!

Beşiktaş, kadro anlamında yaşadığı değişimi sürdürmek adına transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Şenol Güneş de düzenlediği basın toplantısında bu kadro değişimine ilişkin oyuncularına net bir mesaj verdi.

KARTAL’IN GÖZÜ ANKARAGÜCÜ’NDE

Kara Kartal’da Ankaragücü maçı hazırlıkları dün yapılan idmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak yapıldı. Düz koşu ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada çift kale maç ve sonrasında şut idmanıyla noktalandı.

GÜNEŞ’TEN NET MESAJ: TAKIMI TAŞIYAN OYUNCULARLA DEVAM EDECEĞİZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. İlk olarak deprem felaketiyle ilgili konuşan Güneş, “Ülke olarak zor dönemler yaşıyoruz. Ayakta kalmak, birlikte olmak, huzurlu olmak kolay bir şey değil. Hepimiz zor şeyler yaşıyoruz. Bunu aşacağız, inşallah baharla birlikte güzel günler gelir. Deprem çok büyük bir felaketti. Çok sayıda insanımızı kaybettik. Kaybettiğimiz herkese Allah’ tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Ancak iyi şeyler de oluyor. Memleketimizin, insanımızın büyüklüğü ortaya çıktı. İnsanlarımız el ele verdi. Devlet ve millet birlikteliğinin, hepimize yararı var. Desteklerimiz devam etmeli” dedi.

İşte Güneş’in tüm sözleri;

‘Hedeflediğimiz yerde değiliz’

“Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Son üç maç hayal kırıklığı oldu. Başka bir hoca ile başlandı, benimle devam edildi, yarın başka bir şey de olabilir. Kadro için de aynı şey geçerli. Önemli olan Beşiktaş. Taraftarın gurur duyduğu, keyif aldığı futbolla kazanmak istiyoruz. Değişiklikler yapıyoruz, eksikler var ama takım olmak, uyum çok önemli. Alınan oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum, ama takımı taşıyabilecek seviyeye geldik mi? Oyuncuları ya da yönetimi suçlamak için söylemiyorum. Bazen bir parça uyumlu gibi görünür ama olmaz. Tedirginim, rahatsızım. Takım uyumunu çözebiliriz. Mevcut oyuncularla yapmaya çalıştık ama olmadı. Diğer takımlara bakmıyorum. Önce kendimize bakmalıyız, güçlü olmalıyız.”

‘Hayat bize ders verdi’

“Hayat bize bir ders verdi, bedeli de ağır oldu. Orada takılıp kalırsak, devam eden hayatımızda hiçbir şey yapamayız. Hayat başlıyor ve bitiyor. Aldığımız nefes bile bizim değil.”

‘İyiliğe zaman ayırmalıyız’

“Bazen kendinizi enkaz altında düşünüyorsunuz, düşünmesi bile ağır geliyor. Filmde olsa, kendinizi kaybedersiniz. Ama bu gerçek. Sevmeye ve iyiliğe zaman ayırmak durumundayız.”

‘Daha işin başındayız’

“Psikolojik olarak etkilenmeler olacak. Daha işin başındayız, acele etmeye gerek yok. Bunu da zamana yaymalıyız. Ne gibi sıkıntılar olacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Allah kalbinde kötülük biriktirenlere fırsat vermesin.”

‘Bazı oyunculara izin veririz’

“Kevin N’Koudou’dan karşılık alamadım. Gitmesi için konuşuluyordu ama henüz olmadı. Ya rın ne olur bilmiyorum. Romain Saiss istedi ama olmadı. Bazı oyuncuların kalması yararlı değilse, gitmesine izin veririz.”

‘Bizim taraftarımız entelektüel’

“Elimizdeki yerli ve yabancı oyuncuların da ne yapacağını görmemiz lazımdı. Ancak bu sırada kayıp verdik. Eleştiriler olacaktır. Bizim taraftarımız entelektüeldir, akıma sahip çıkar ama eleştirir de. Onlara layık bir takım oluşturacağız.”

Deplasman yasağına karşı

Şenol Güneş, dün yaptığı açıklamada deplasman yasağına karşı olduğunu açıkladı. Ancak bu hafta sonu Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş- Ankaragücü karşılaşmasında da konuk ekip taraftarı yer almayacak.

‘Gençler iyi geliyor’

“Semih ve Demir Ege genç oyuncular ama iyi geliyorlar. Berkay’ı da hazırlık maçında iyi gördüm. Berkay geldiğimde olumsuzdu ama iyiye gidiyor. Beşiktaş’ta ilerde oynayacaklar.”

‘Başkan neden suçlu?’

“Maçların oynanması ve başkanın söylediği takımların düşürülmesi gibi konular hakkında konuştum. Bu tip kararların tartışılmadan alınması, kaos getirir. Acele etmeye gerek yok. Aldığınız karar kime yararlı, kime yararsız? Gelecek adına olumlu mu? Geri dönüş olur mu? Şimdi konuşuluyor. Başkan neden suçlu bunda? Sadece Beşiktaş’ı mı ilgilendiriyor? Ortak konular, ortak akılla alınmalıydı.”

‘Ödemelerde aksama yok’

“Ödemeler yapıldı, aksama yok. Oyuncuların ve teknik heyetin, personelin maaş sorunu yok. Bize düşen başarıyı yakalamak. Aldığımız sonuçlar başarı getirmedi. Mutsuzum, rahatsızım. Takım daha iyisini yapabilirdi.”

‘Kendimi ezdirmem’

“Siyasi tarafa çok çekildi. Seçimler var, bu alana girmem. Devlet de, birey de önemli. Beşiktaş için de herkes önemli. Beşiktaş için de beni sevmeyen varsa, ‘Onlar Beşiktaşlıdır’ diyemem. Eleştirisinden dolayı ayırmam, bölmem. Ülke de öyle. Farklılıklarımız, zenginliklerimiz olsun. Ben kimseye siyasi cevap vermem. Kendimi de ezdirmem. Kulüp adına sorumluyum.”

‘Colley iyi oyuncu’

“Geçen seneden kalan Atiba, Josef, Rachid Ghezzal gibi bazı oyunculardan faydalanılamadı. Romas Saiss, Dele Alli, Wout Weghorts, Arthur Masuaku’nun direkt oynayacağı düşünülmüş. Ancak beklenenler alınamadı. Weghorst gitmek istedi, Saiss de Karagümrük maçında gidiyordu. Stoper bakıyorduk, son anda gitmedi. Ama aldığımız Omar Colley iyi bir oyuncu.”

FORVET İÇİN İKİ YENİ TEKLİF

Siyah-Beyazlılar, sol forvet hattı için hedefleri arasında tuttuğu El Shaarawy ve Fabio Borini için tekliflerini güncelledi. Yönetim, iki oyuncuyu da 5 Mart’a kadar kadrosuna katmayı hedefliyor.

Ara transfer döneminin 5 Mart’a kadar uzaması sonrasında Kara Kartal’da yönetim, takviye konusunda hızını artırdı. Vincent Aboubakar, Omar Colley, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim hamlelerinin ardından sol ön takviyesi için girişimlerini sürdüren idareciler; El Sharaawy ve Fabio Borini isimleri üzerine yoğunlaştı. Roma’yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mısır asıllı İtalyan forvet Shaarawy için Çizme ekibine son olarak 2 milyon Euro öneren Kartal, teklifini güncelledi. Beşiktaş, 30 yaşındaki futbolcuyu alabilmek için Roma’ya son olarak 2,5 milyon Euro teklif etti. Siyah-Beyazlılar, bu konuda Roma’dan yanıt bekliyor.

N’Koudou önerisi…

Kevin N’Koudou’yla yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, Çin Ligi ekipleri ve Adana Demirspor’la görüşmesinden sonuç alamamıştı. Karagümrük’le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Borini için İstanbul temsilcisiyle son temaslardan sonuç alamayan Kara Kartal teklifini yeniledi. Yönetim, Borini için N’Koudou artı 1 milyon Euro’yla Karagümrük’ün kapısını çaldı. İki futbolcu için de tekliflerini güncelleyen Kara Kartal, sol forvet hattını yenilemek istiyor.