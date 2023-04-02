Beşiktaş’tan, Kadıköy’de müthiş geri dönüş! (ÖZET) Fenerbahçe-Beşiktaş maç sonucu: 2-4

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Süper Lig’in 27. haftasında nefesler tutuldu, Kadıköy’de Fenerbahçe ile Beşiktaş 3 puan için kozlarını paylaştı. Lider Galatasaray’ın kazandığı haftada Fenerbahçe, derbide beraberliğe bile razı değildi. Jorge Jesus’un ekibi, taraftarı önünde kazanmak istiyordu. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkan Fenerbahçe’yi, Ülker Stadı’nda taraftarları yine yalnız bırakmadı. Yaklaşık 50 bin Sarı-Lacivertli, Beşiktaş derbisinde tribündeki yerini aldı.

En büyük kozu efektif üçlüsüydü

Lider Galatasaray’ın 14, bir maçı eksik Fenerbahçe’nin de 5 puan gerisinde 3. durumda bulunan Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Kadıköy’e mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Formda olan Cenk ve Aboubakar’a Ghezzal’ın da tam olarak hazır halde eklenmesi sonrasında Kara Kartal, efektif üçlüsüyle Kadıköy’den zaferle ayrılmayı hedefliyordu.

İlk devrede Jesus sevindi

İki kurt hocanın planlarının, taktik savaşının kazananı Şenol Güneş oldu. Dev derbiyi cezası nedeniyle tribünde izleyen Jesus ilk yarıda sevinen taraftı. Takımı hem taraftar desteğiyle daha baskılı oynuyordu hem de 41’de Enner Valencia’nın penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitmişti.

Valencia penaltı kaçırdı, maç döndü!

İkinci devreye de Kanarya hızlı başladı. 51’de bir penaltı daha kazanıdlı, Welinton ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı, Kartal 10 kişi kaldı. Ancak Valencia bu kez penaltıyı direğe nişanladı, kaçırdı. Oyun da buradan sonra döndü.

Redmond şov yaptı

İkinci yarının başında oyuna giren Redmond 58’de ortaladı, Cenk kafayı vurdu, skora dengeyi getirdi. 62’de yine Redmond, Cenk’i savunma arkasına kaçırdı, milli forvet takımını Kadıköy’de 2-1 öne geçirdi. 75’te de iki golün asistini yapan Redmond bu kez kendi sahneye çıktı: 1-3. 90+1’de Redmond bir asist daha yaptı, Aboubakar farkı 3’e çıkarttı. Maçın skorunu 90+5’te İrfan Can Kahveci belirledi: 2-4.

Kartal yeniden umutlandı

10 kişi kalan Beşiktaş karşısında 1-0’lık üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe rakibi Galatasaray’ın kazandığı haftada şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Beşiktaş ise Fenerbahçe’yle puan farkını maç fazlasıyla 2’ye indirerek yeniden umutlandı.

CANLI ANLATIM

1‘ Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı, dev derbi başladı.

4‘ Mert Hakan’ın ortası kaleye doğru yöneldi ancak Mert başarılı.

NET POZİSYON KAÇTI, TAYYİP TALHA SAKATLANDI!

8‘ Joao Pedro’nun, Tayyip’e olan baskısı sonuç verdi. Arda kaptı, bir anda müsait pozisyon yakaladı ancak şutunda Masuaku’ya çarpan top kornere gitti. Fenerbahçe net bir fırsattan yararlanamadı. Öte yandan bu pozisyonun ardından Tayyip Talha sakatlandı, oyuna devam edemiyor. Wellinton sahada.

18‘ Fenerbahçe’nin hızlı atağında Mert Hakan sol kanattan getirdi, yayın gerisindeki Arda’yı gördü, genç yıldız sol ayağıyla uzaktan vurdu fakat Mert rahatlıkla topu kontrol etti.

25‘ Arda Güler kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullandı ancak çerçeveyi bulamadı.

ÇOK NET KAÇTI!

27‘ Arda’nın derin pasında 25 gollü Valencia kaleci Mert’le karşı karşıya kaldı. Ancak tecrübeli eldiven sağına uzanarak gole izin vermedi.

32‘ Arda Güler’in pasında Valencia sağ çaprazdan ceza alanı içine sokulmak isterken sert vurdu ancak aut.

PENALTI!

38‘ Arda Güler rakibinden harika sıyrılan Arda ceza alanına girdi, üç rakibini karşısına alan 18 yaşındaki yıldız soluna çeke çeke gitti, Onur’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

🤔 Sizce Arda Güler’in yerde kaldığı pozisyon penaltı mıydı? #FBvBJK #Fenerbahçe #Beşiktaş #derbi

— Fanatik (@fanatikcomtr) April 2, 2023

GOL!

41‘ Valencia penaltıda hata yapmadı. Mert köşeyi tahmin etse de gole engel olamadı. Derbide Fenerbahçe 1-0 önde.

43′ Bu kez Wellinton gole yaklaştı. Tam kaleyi cepheden gören ceza alanı çizgisi üzerinden önüne düşen topa yerden sert vurdu, Altay başarılı.

45‘ İlk devrenin sonuna +7 ekleniyor.

45+2‘ Savunma arkasına atılan uzun topu Samet sektirdi, topu önüne alan Aboubakar, kaleci Altay’ı geçmeye çalıştı ama tecrübeli eldiven topun sahibi oluyor. Altay’dan kritik müdahale…

İlk devre sona erdi.

46‘ İkinci yarı başladı.

49‘ Mert Hakan serbest vuruşta ortaladı, arka direkte Valencia yarım vole denedi ancak şutu etkisiz.

BİR PENALTI DAHA!

51‘ Arda’nın pasında hızla rakip kaleye doğru kateden Valencia karşı karşıya kaldığı Mert’in önünde şutu atacakken Welinton ayağını koydu, hakem Meler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

KIRMIZI KART!

51‘ Welinton bu müdahalesi sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Beşiktaş zorlu derbide 10 kişi…

PENALTI KAÇTI!

53‘ Valencia bu kez kaçırıyor… Ekvadorlu forvetin şutunda top yan direkten dışarı gidiyor.

GOL!

58‘ Redmond sağ kanattan ortaladı, ceza alanı içinde Cenk iyi yükseldi ve düzgün kafa vuruşuyla fileleri sarstı. Kadıköy’de şimdi skor 1-1!

BİR GOL DAHA!

62‘ Yine Redmond, yine Cenk Tosun… Redmond’un derin topunda hızla ceza alanına giren Cenk kaleci Altay’ı avlamayı başardı. Beşiktaş 10 kişiyle Kadıköy’de 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçti!

71‘ Emre Mor hızlıca tek başına rakip kaleye yöneldi, ceza alanına girmeden şutunu çekti ancak top yandan auta gitti.

FENERBAHÇE ŞOKTA, KARTAL UÇUYOR!

75‘ Hızlı çıkmak isteyen Beşiktaş’ta Nathan Redmond, kendi yarı sahasında Salih Uçan’dan aldığı topu Diego Rossi’den kurtararak rakip ceza sahası çevresine kadar taşıdı ve Attila Szalai’den sıyrılarak ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla farkı 2’ye çıkardı: 1-3.

80‘ İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası dışından şutunda Mert Günok, müthiş bir kurtarışa imza atarak topu kornere yolladı.

GOL!

90+1‘ Redmond aradan oynadı, Aboubakar karşı karşıya skoru 4-1’e getirdi.

BİR GOL DAHA!

90+5‘ İrfan Can ceza alanı dışından sert vurdu ve fileleri sarstı. Skor şimdi 4-2.

Mücadele sona erdi.

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Fenerbahçe Beşiktaş ilk 11’ler:

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Samet, Szalai, Willian Arao, Osayi-Samuel, Ferdi, Arda, Mert Hakan, Joao Pedro, Valencia

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Omar Colley, Masuaku, Salih, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar

🚌 Fenerbahçe ve Beşiktaş takım otobüslerinin stada geliş anı #FBvBJK pic.twitter.com/F0hF2b0vds

— Fanatik (@fanatikcomtr) April 2, 2023