Beşiktaş’tan olay karar! 2 yıldız futbolcu kadro dışı!

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor’la deplasmanda karşılaşan ve rakibiyle 0-0 berabere kalan Beşiktaş, zirve yarışında önemli bir yara aldı. Ligde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen siyah-beyazlılar yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken, ilk imza Arthur Masuaku’dan gelmişti.

MASUAKU’NUN BONSERVİSİ ALINDI

Beşiktaş, resmi sitesinden Arthur Masuaku’nun bonservisinin Premier Lig ekibi West Ham United’dan alındığını duyurmuştu. West Ham United ile 2 milyon Euro’ya el sıkışıldığı açıklanırken oyuncu ile de 2023-24 sezonundan itibaren 2+1 yıllık kontrat yapıldığı belirtilmişti. Demokratik Kongolu sol bek bu sezon 25 Süper Lig maçına çıkarken 2 gol attı, 4 defa da asist yapmıştı.

PANCU’NUN ELDİVENLERİ BEŞİKTAŞ MÜZESİ’NDE

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Daniel Pancu, 17 Nisan 2005 tarihinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 yendiği unutulmaz maçta kullandığı kaleci eldivenlerini, depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için düzenlenen bağış kampanyasında açık artırmaya çıkarmıştı. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, eski futbolcu Daniel Pancu’nun açık artırmaya çıkardığı kaleci eldivenlerini, Beşiktaş JK Müzesi’nde sergilenmek üzere satın almıştı. Emre Kocadağ, Pancu’nun kullandığı kaleci eldivenlerini, 4-3’lük unutulmaz maçın yıl dönümünde, Beşiktaş JK Müzesi’nde sergilenmek üzere Beşiktaş Müze Danışmanı Zulal Gök’e teslim etti.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında konuk olduğu Trabzonspor’la 0-0 berabere kaldı. 5 maçlık galibiyet serisini 6’ya yükseltmeyi hedefleyen Siyah Beyazlılar, Trabzon deplasmanında berabere kalarak 1 puanla yetindi. Kara Kartal’da sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç’un dışında Atiba Hutchinson ve sarı kart cezalısı olan Amir Hadziahmetovic maç kadrosunda yer almadı.

İKİ KADRO DIŞI KARARI

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş’ta iki yıldız isim için kadro dışı kararı çıktı. Beşiktaş’ın Trabzonspor deplasmanında oynadığı karşılaşmada ikinci yarı gidişatı değiştirmeleri için oyuna alınan Georges-Kevin N’Koudou ve Jackson Muleka, saç baş yoldurmuştu. İki futbolcu da takımı geri çekerken, yaptıkları hatalarla birlikte Trabzonspor’un etkili olmasının önünü açmıştı.

BONSERVİSİ 3 MİLYON 350 BİN EURO

6 hafta boyunca maç kadrosunda olmayan N’Koudou, Trabzon’da kurtarıcı diye oyuna alınırken, performans olarak ortalarda görünmeyen Muleka’nın yarattığı hüsran hem saha içi hem de saha dışında büyük oldu. Geçen sezon Kasımpaşa’daki çıkışı sonrasında göze giren Muleka’nın bonservisini Beşiktaş, 3 milyon 350 bin Euro’ya Standart Liege’den almıştı. Muleka’ya ara transferde Al- Ahly 2.5 milyon dolar önermişti. Vasatın altında kalan Demokratik Kongolu oyuncunun sezon sonunda zarar etmeden elden çıkarılması ya da kendisini bulması için kiralık gönderilmesi planlandı.

GOLE KATKISI 10 MİLYON TL

N’Koudou için 2019-20’da bonservisinin %50’sine 4.5 milyon Euro ödenmiş ve yıllık da 1.6 milyon Euro’ya anlaşılmıştı. Vergiler, maç başı ücreti ve bonuslarla 14 milyon Euro’ya mal olan Kamerunlu futbolcu, 4 sezonda 21 gol- 8 asist yaparken 28 yaşındaki oyuncunun 1 gole katkısının maliyeti 480 bin Euro (10.2 milyon TL) oldu.