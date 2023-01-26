Beşiktaş’tan orta saha hamlesi! Yapılan teklif belli oldu

Golcü transferini Al Nassr’dan eski oyuncusu Vincent Aboubakar’ı kadrosuna katarak gerçekleştiren Beşiktaş, orta sahaya bir hamle yapmak istiyor. Şenol Güneş’in transfer raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş’ta Amir Hadziahmetovic’in ismi öne çıksa da opsiyonlar üzerinde de çalışmalar sürüyor.

SALİH UÇAN, ŞENOL GÜNEŞ İLE KENDİNE GELDİ

Salih Uçan, Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Şenol Güneş ile birlikte performansını yükseltti. Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından takımın orta sahasında değişilmez isimlerden birisi olmayı başaran Uçan, tecrübeli teknik adamın güvenini boşa çıkarmadı.

Şenol Güneş’in Beşiktaş’ın başında çıktığı 10 maçın 7 tanesinde ilk 11’de görev alan 29 yaşındaki oyuncu, 2 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu. Milli oyuncu, ligde Konyaspor maçında ise cezalı olduğu için forma giyemedi.

ORTA SAHA ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Orta sahaya da transfer yapmak isteyen Beşiktaş’ta görüşmeler devam ediyor. Siyah-Beyazlılarda listenin başında Konyaspor’un Boşnak yıldızı Amir Hadziahmetovic yer alıyor. Konyaspor’un yüksek bonservis talebi ve oyuncuya hem yurt içi hem de yurt dışından tekliflerin olması transferi zorlaştırıyor.

Siyah-Beyazlılar, bir yandan Konyaspor yönetimi ile görüşmelere devam ederken bir yandan da alternatifler üzerinde de çalışmalar yapıyor.

MOHAMED KABA HAMLESİ

Beşiktaş’ın orta saha transferi adına gündemine gelen isimlerden biri de Valenciennes forması giyen Mohamed Kaba’ydı. Siyah-Beyazlılar, 21 yaşındaki orta saha için kulübüne resmi teklifini iletti.

İŞTE YAPILAN TEKLİF

Le 11 Valenciennois’nın haberine göre Beşiktaş, Kaba için Valenciennes’e 3 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu. Sitenin haberinde Ligue 2 kulübü için ‘büyük’ bir öneri olarak tanımlanan bu teklifin reddedildiği belirtildi.

TALEP EDİLEN TUTAR BELLİ

Mohamed Kaba, altyapısından yetiştiği Valenciennes’de bu sezon sergilediği performansla birçok takımın dikkatini çekmiş durumda. Takımıyla 16 maçta 1396 dakika süre alan 21 yaşındaki önlibero; 1 gol, 1 asistlik de skor katkısı yaptı.

Beşiktaş’ın teklifini reddeden Valenciennes’in 5 milyon Euro bonservis talebinde bulunduğu aktarıldı.