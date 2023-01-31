Beşiktaş’tan orta sahaya sürpriz isim

Süper Lig’de son 5 maçından 5 galibiyet alarak zirve yarışında tutunan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Weghors’un yerini Aboubakar’la dolduran Siyah-Beyazlılar, Konyaspor’dan Ahmet Hadziahmetovic’i de kadrosuna katmak üzere… Kara Kartal için orta sahaya sürpriz bir isim de geldi. İşte ayrıntılar…

Ziyech’in yeni takımı belli oldu

Zenit’ten Malcom, PSV’den Johan Bakayoko ve Lyon’dan Rayan Cherki ile ilgilenen PSG hücum rotasyonunda sıkıntı yaşıyordu. Pablo Sarabia’nın da Wolves’a transfer olmasının ardından rotasyonu daha da daralan Paris sorunu Hakim Ziyech ile çözme kararı aldı. L’Equipe’in yaptığı habere göre PSG yolunu tutan Hakim Ziyech’le Beşiktaş da ilgilendi. Ghezzal’ın sakatlığının ardından kanatta problem yaşayan siyah beyazlılar yıldız oyuncu ile kiralık olarak ilgilendi.

Saiss ve Gedson’a talip çıktı

Romain Saiss’e İngiliz ekiplerinden Nottingham Forest, Fernandes’e ise Fransız devi Monaco talip oldu. İki oyuncu için de kulübün kapısı çalındı. Ancak Beşiktaş Yönetimi, yıldızlarını sezon sonuna kadar satmak istemiyor.

Beşiktaş, Nabil Bentaleb ile ilgileniyor

Fransız yayın organı Foot Mercato sitesinde yer alan habere göre; siyah-beyazlı takım, Ligue 1 takımlarından Angers forması giyen Nabil Bentaleb ile ilgilendiği belirtildi. Haberde, 24 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusunun başka kulüplerden de teklif beklediği ifade edildi.

Bu sezonki performansı

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Bentaleb, bu sezon forma giydiği 18 karşılaşmada 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Forma giydiği takımlar

Cezayir Milli Takımı’nın da formasını 36 kez giyen ve 5 gol kaydeden 28 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce Tottenham, Schalke ve Newcastle United gibi takımlarda da oynadı.

5 milyon Euro

Transfermarkt verilerine göre Nabil Bentaleb’in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro. Cezayirli oyuncu için şu ana kadar en yüksek ödenen bonservis ücreti 19 milyon Euro. Schalke, 2017 yılında Tottenham’dan oyuncuyu transfer ettiğinde bu ücreti ödemişti.