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9 Mayıs 2023
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Beşiktaş’tan Redmond için yoğun pres

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig’de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışında umutlarını koruyan Beşiktaş’ta yeni sezonun planlaması için de çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı daha önce 4 transfer yapacaklarını açıklarken bu takviyelerin dışında, takımda kiralık olarak forma giyen oyuncular için de çalışmaları sezon bitmeden hızlandırdı.

Sezonun en başarılı isimlerinden Nathan Redmond’ın kalması için ikna görüşmeleri sürüyor. Sezon sonu serbest kalacak olan İngiliz yıldızın, eşinin doğumundan sonra karar vereceği belirtildi. İngiliz ekiplerinin radarında bulunan Redmond için yönetim, büyük mesai harcıyor.

TAYFUR İÇİN PAZARLIK MASASINA

Beşiktaş Yönetimi, takımda devam etmesi istenen Tayfur Bingöl için önümüzdeki hafta kulübü Alanyaspor ile görüşme kararı aldı. 30 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun 1.5 milyon Euro olduğu öğrenilirken Siyah-Beyazlıların rakamın 750 bin Euro’ya düşürülmesi durumunda Tayfur’un kadroya dahil edileceği ifade edildi. 

 

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