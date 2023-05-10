Beşiktaş’tan Salih Uçan kararı!

Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-Beyazlı ekibin, yıldız orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatmak istediği ve bu doğrultuda oyuncu ve menajeriyle temasa geçeceği öğrenildi.

Kara Kartal’ın sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan yıldız oyuncuyla 2 sezon daha sözleşme uzatmak istediği ve Salih Uçan’ın yıllık 8 milyon TL olan maaşının da 15 milyon TL seviyesine çıkarılacağı belirtildi. Kariyerine Kara Kartal’da devam etmek isteyen Salih’in de sözleşme yenilemeye hazır olduğu ifade edildi.

PERFORMANSIYLA BEĞENİ KAZANDI

Beşiktaş’ın yıldızı Salih Uçan, bu sezon Siyah-Beyazlılar’da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Uçan, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 26 kez Beşiktaş formasını terletirken 3 gol ve 7 asistle oynadı. Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 kez forma şansı bulan Salih Uçan, toplamda çıktığı 29 karşılaşmada 2093 dakika sahada kaldı.

MİLLİ TAKIM’A SIRADAKİ ADAY

Kara Kartal’daki başarılı performansı, A Milli Takım formasıyla taçlanmayan Salih’in muhtemel teknik direktör değişimi sonrası Ay-Yıldızlılar’a dönmesi bekleniyor. Şenol Güneş’in etkisiyle A Milli Takım’a dönen Mert Günok ve Cenk Tosun’un ardından sıradaki ismin Salih Uçan olacağı tahmin ediliyor.