Beşiktaş’tan Süper Lig’in yıldızına transfer teklifi

Beşiktaş, Pazar akşamı oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte yeni transferlerine ilk kez siyah beyazlı formayı giydirmeye hazırlanıyor. Ara transfer döneminde kadroya katılan, ancak deprem felaketi nedeniyle henüz hiçbir resmi karşılaşmada oynayamayan Omar Colley, Alexandru Maxim ve Onur Bulut’un Vodafone Park’ta oynanacak mücadelede kadrodaki yerlerini almaları bekleniyor.

Ara transferde Beşiktaş’a gelen Amir Hadziahmetovic ise siyah beyazlı formayla ilk ve tek maçını Demir Grup Sivasspor’a karşı oynamıştı. Yeni transferlerini Mke Ankaragücü maçında değerlendirmeyi düşünen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakatlığı bulunan ve sahalardan 2 hafta uzak kalması beklenen Rachid Ghezzal’dan faydalanamayacak. Siyah-Beyazlılar, transfer çalışmalarını da sürdürürken Süper Lig’in yıldızına transfer teklifinde bulundu. İşte haberin detayları…

Cenk Tosun’dan penaltı özrü

Antalya önünde penaltı kaçıran Cenk Tosun çok duygusal bir maçı geride bıraktıklarını söyledi. Karşılaşmaya 4 sezon oynadığı, depremin vurduğu iller arasında yer alan Gaziantep yazılı formayla çıkan Cenk, penaltı kaçırmasıyla ilgili özür diledi. Cenk, ““Çok üzgünüm. taraftarlarımdan özür diliyorum. Kullandığım 13’ncü penaltıyı kaçırdım. Penaltıdan 12 gol atmıştım. 13 rakamı uğursuz geldi. Yaşadığımız deprem felaketi tüm morallerimizi alt üst etti” değerlendirmesinde bulundu.

Borini transferinde Nkoudou detayı

Beşiktaş’ta bir diğer gündem maddesiyse; transfer. Hücum hattını Fabio Borıni ile güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, İtalyan futbolcuya 1,5 yıllık kontrat önerdi. Beşiktaş’ın 31 yaşındaki oyuncuya senelik 1,7 milyon euro önerdiği belirtiliyor. Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 13 gol atıp – 7 asist üreten 31 yaşındaki futbolcu ise daha uzun süreli bir sözleşme talebinde bulunuyor.

Beşiktaş, Borini’yi kadrosuna katmak adına VavaCars Fatih Karagümrük kulübüne Kevin N’Koudou’yu takasta kullanmayı önerse de; kırmızı siyahlı kulübün Kamerunlu futbolcuya olumsuz yaklaştığı ifade ediliyor. Fabio Borini’nin VavaCars Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.