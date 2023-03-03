Beşiktaş’tan sürpriz atak! Santrfor transferi için gaza basıldı

Süper Lig’de erteleme maçında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, bu hafta sahasında Ankaragücü’nü ağırlamaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılarda karşılaşmanın hazırlıkları gibi transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

YENİ TRANSFERLER 11’E HAZIRLANIYOR

Kartal pazar günü Ankaragücü’nü ağırlayacak. Beşiktaş da Ghezzal dışında eksik yok. İstediği sonuçları alamayan Şenol Güneş 11’de rotasyona gidecek.

Antalya ile oynanan erteleme maçında statü gereği forma giyemeyen Aboubakar ile Hadziahmetovic kadroya dönecek, yeni transferler Alexandru Maxim ile Omar Colley’in de ilk kez Siyah-Beyazlı forma altında görev yapması bekleniyor.

GÜNEŞ: ARTIK AYAĞA KALKMALIYIZ

Valerien Ismael sonrasında takımın başına geçen Şenol Güneş henüz istediği sonuçları alamadı. Zirve yarışından uzak kalmanın vermiş olduğu hayal kırıklığını yaşayan tecrübeli hoca, takımla kısa bir toplantı yaptı.

Öğrencilerine uyarılarda bulunan Şenol Güneş’in, “Artık hata yapma şansımız yok. Ayağa kalkmalıyız ve taraftarın istediği oyunu sahaya yansıtarak galibiyetleri almalıyız” dediği öğrenildi.

CENK TOSUN’UN GÖZÜ ANKARAGÜCÜ’NDE

Şenol Güneş’in teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla birlikte uçuşa geçen Cenk Tosun iki haftadır suskun…

Son olarak 1-1 sona eren Fatih Karagümrük karşısında Beşiktaş’ın tek golünü kaydeden Milli futbolcu gözünü Ankaragücü sınavına çevirdi. Tecrübeli forvet pazar günü mutlak galibiyet parolasıyla çıkacakları zorlu maçta fileleri sarsıp hem takımına galibiyeti getirmeyi hem de yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

BİLETLER SATIŞTA

Pazar günü ligde Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş’ta biletler satışa çıkarıldı. Biletler, 180 TL ile 4 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Bu arada Sarı-Lacivertliler ile oynanacak mücadelede rakip takım taraftarları yer almayacak.

KARTAL’A GENÇLİK AŞISI

Kadrosuna genç isimleri de katmak isteyen Beşiktaş, rotasını Almanya’ya çevirdi. İngiliz basınından Daily Mail’in haberine göre Siyah-Beyazlılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin’in 2. takımında görev yapan Teoman Gündüz’ü kadrosuna katmak istiyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 18 yaşındaki futbolcu için Ada’dan, Southampton’ın da devrede olduğu bilgisine ulaşıldı. Genç orta saha oyuncusunun, son kararını ise sezon sonunda vereceği ve bu transferin ara dönemde gerçekleşmesinin zor olduğu bilgisine ulaşıldı. Teoman, bu sezon çıktığı 25 maçta 14 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 asist yaptı.

FORVET İÇİN GAZA BASTILAR

Sol forvet için Borini ile El Shaarawy’yi kadrosuna katmak isteyen Kara Kartal’ın gündemine flaş bir golcü daha geldi. Siyah-Beyazlılar’ın, İskoç ekibi Aberdeen forması giyen santrfor Bojan Miovski için de devrede olduğu iddia edildi.

Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Beşiktaş, forvet için girişimlerini sürdürüyor. Sol ön taraf için yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen Kara Kartal’da gündemde iki isim var. Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini için şartlar sonuna kadar zorlanacak. Son olarak İtalyan hücum oyuncusunu kadrosuna katabilmek için Kevin N’Koudou ile birlikte 1 milyon Euro öneren Kara Kartal, teklifine bonusları dahil edebilir. Buna göre Siyah-Beyazlılar, son teklifine de olumsuz yanıt alırsa transfer rafa kaldırılacak.

Öte yandan listedeki bir diğer isim de İtalya Serie A ekiplerinden Roma’nın formasını giyen Stephan El Sharaawy… Sarı-Kırmızılı kulüp, 2.5 milyon Euro’yu kabul ederse transfer gerçekleşecek.

Rennes ve Lazio devrede

Sol ön için iki ismi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, ileri uçta flaş bir ismi listesine ekledi. İskoç basınında yer alan haberlere göre Siyah- Beyazlılar, Aberdeen forması giyen Bojan Miovski’yi istiyor. Bu sezon 27 maçta 15 kez rakip fileleri havalandıran Makedon yıldız için Rennes ve Lazio’nun da devrede olduğu belirtildi.