Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru

İSTANBUL (AA) – Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Mesut Bakkal'ın "Mesut Bir Adamın Hikayesi" kitabında 1986-1987 sezonunda formasını giydiği Denizlispor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan maç için Galatasaray'dan teşvik primi aldığına yönelik ifadeleri hakkında Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF'ye tescilli teknik direktör Mesut Bakkal'ın yazmış olduğu 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' isimli kitapta, 1986-1987 sezonunun 35. haftasında oynanan Beşiktaş müsabakasında kendisinin ve Denizlispor oyuncularının tamamının açıkça teşvik primi aldığını ve ayrıca söz konusu müsabakada oynayan Denizlisporlu oyuncuların tamamının doping içeren madde kullandığını itiraf etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesinde bir müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka ve spor ahlakına aykırı şekilde etkilemenin yasak olduğu vurgulanarak, "Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır. Ayrıca performans artırıcı ilaç almak suretiyle doping kuralı da açıkça ihlal edilmiştir. Söz konusu açıklamalar utanç verici olmakla birlikte, hukuken soruşturma ve kovuşturma imkanının halen bulunması nedeniyle TFF'nin ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz." denildi.

Beşiktaş Kulübü, TFF'ye gönderdiği dilekçede şunları talep etti:

– 1986-1987 sezonunun 35. haftasında oynanan Beşiktaş-Denizlispor müsabakasının kulübümüz lehine 3-0 hükmen galibiyet ile tescil edilmesini

– 1986-1987 sezonuna ilişkin lig tescilinin iptali, sıralamanın yeniden düzenlenerek söz konusu geçerli olan averaj kurallarının da dikkate alınarak 1986-1987 Süper Lig şampiyonu olarak kulübümüzün tescil edilmesini

– Mesut Bakkal isimli teknik direktör hakkında TFF Talimatları'nın ilgili hükümlerince sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırılması ve futbolla ilgili her türlü faaliyetten men edilmesini

– İlgili müsabakada teşvik primini veren kulüp ve teşvik alan kulübün yöneticileri, müsabakada yer alan ve halen futbol ailesi içerisinde bulunan ilgili kulübün teşvik primi ve doping maddesi alan futbolcuları, teknik adamlarının tespit edilip sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırılması ve futbolla ilgili her türlü faaliyetten men edilmesini talep ediyoruz.