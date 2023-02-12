Beşiktaş’tan transferde çifte atak

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminin süresinin uzatılması sonrası hedefindeki iki isme yoğunlaşmış durumda.

ÇEBİ’NİN SÖZLERİNE AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarına gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayınladı.

Bildiride, “Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin bir radyo programında yapmış olduğu açıklamaların manipüle edilerek kamuoyuna aktarılması nedeniyle bilgi kirliliğini ve yanlış anlaşılmaları önlemek maksadıyla bilgilendirme yapma gereği doğmuştur. Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin kamuoyuna yansıyan açıklamaları, kulübümüzün depremle ilgili çalışmalarının anlatıldığı bir konuşmanın sonuna doğru malum konuyla ilgili sorulan bir soru üzerine Kulübümüzün görüşlerini ifade etmekten ibarettir” denildi.

EMRECAN UZUNHAN, ANTALYA YOLCUSU

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İstanbulspor’dan kadrosuna kazandırdığı sol stoper Emrecan Uzunhan, kiralık olarak gönderilecek. Son olarak sol stoper hattına Omar Colley’in transfer edilmesi sonrasında forma şansı kalmayan Emre’nin Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’a kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.

Öte yandan takımdaki birkaç genç oyuncunun da kiralık olarak başka kulüplere gönderilme durumu değerlendiriliyor.

TRANSFERDE ÇİFTE ATAK

Beşiktaş, ara transfer döneminin uzaması sonrasında iki isim için çalışmalarını hızlandırdı. Hedefte, Karagümrük’ten İtalyan sol kanat Fabio Borini ve Gaziantep Futbol Kulübü’nden Rumen 10 numara Alexandru Maxim var.

Kara Kartal, ara transfer döneminin uzatılması sonrasında harekete geçti. Depremden zarar gören kulüpler bulunması sebebiyle, bu takımlardan alınacak futbolcular için, mevcut kurala artı bir yabancı hakkının daha eklenmesi sonrasında girişimler başladı. Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda, Gaziantep Futbol Kulübü’nden Alexandru Maxim’i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 32 yaşındaki Romanyalı 10 numaranın, sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma kazandırılmasının hedeflendiği kaydedildi. 1,77’lik Romanyalı futbolcu, bu sezon Gaziantep formasıyla 25 maça çıkıp 5 gol ve 9 asistle oynadı.

Fenerbahçe de takipte

Beşiktaş’ta Fabio Borini ısrarı devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda İtalyan sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerine devam eden Siyah-Beyazlı idarecilerin, son olarak 1,5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı bildirildi. Kara Kartal’a katılmak isteyen Borini’nin de menaceri aracılığıyla Karagümrük yönetiminden ayrılık için kendisine kolaylık sağlanmasını talep ettiği belirtildi. Öte yandan Fenerbahçe’nin de Borini’ye ilgisinin devam ettiği belirtildi.