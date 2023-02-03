Beşiktaş’tan transferde çifte atak!

Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic transferleriyle dikkat çeken Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, transfer için girişimlerde bulunurken Süper Lig’de deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçının da hazırlıklarına devam ediyor.

HADZIAHMETOVIC İLK 11’E…

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ön libero mevkiinde forma giyen; Atiba Hutchinson, Salih Uçan ve Necip Uysal’ın istikrarsız futbolu yüzünden kara kara düşünürken, flaş bir karar aldı.

Tecrübeli teknik adam, yarın oynanacak Sivasspor karşılaşmasında Konyaspor’dan transfer edilen Amir Hadziahmetovic’e ilk 11’de şans verecek. Boşnak futbolcunun, Yeşil-Beyazlı ekipten hazır ve formda olarak takıma katılmasından ötürü deneyimli çalıştırıcının bu kararı aldığı öğrenildi. 25 yaşındaki ön libero, bu sezon çıktığı 25 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterirken, 4 de gol pası verdi.

İDMANDA GOLCÜLERDEN ŞOV

Siyah-Beyazlılar, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla geçerken; ısınma koşuları ve pas çalışmaları yapıldı. 5’e 2 ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Bu arada dünkü idmanın yıldızları ise golcüler oldu!

Vincent Aboubakar, çift kale maçta 6 kez fileleri havalandırırken, partneri Cenk Tosun ise 5 gole imza attı. İki oyuncunun göstermiş olduğu performans, Kırmızı- Beyazlılar ile oynanacak mücadele öncesinde yüzleri güldürdü.

TAKIM BUGÜN SİVAS’A GİDİYOR

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 12.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kara Kartal, saat 16.00’da ise Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Sivas’a giderek kampa girecek.

DEPLASMANDA KAPALI GİŞE!

Beşiktaşlı futbolseverler, Sivasspor deplasmanında da takımını yalnız bırakmayacak.

Kritik mücadele öncesinde Siyah-Beyazlılar için bin 279 bilet ayrıldı. Dün öğle saatlerinde Kara Kartal için ayrılan tüm biletler tükendi.

NABIL BENTALEB’TEN OLUMSUZ YANIT

Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Alman ekibi Schalke’de forma giyen, şu anda ise Fransa’da Angers’te görev yapan orta saha oyuncusu Namil Bentaleb ile ilgili olarak, Beşiktaş’ın teklif yaptığı belirtildi.

Ancak Cezayirli orta saha oyuncusunun, kulüpte kalmak istediği ve Siyah-Beyazlı ekibe olumsuz yanıt verdiği bilgisine ulaşıldı.

MASUAKU İÇİN SON 5 MAÇ!

Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham’dan kiralanan Arthur Masuaku’nın bonservisinin alınmasına tam 5 maç kaldı! Kongolu sol bek, eğer 5 maçta daha oynarsa Siyah-Beyazlılar’ın opsiyon maddesi otomatik olarak devreye girecek.

29 yaşındaki oyuncu, 3 yıllığına Kara Kartal olacak. Yıldız oyuncu için de kulübüne 2.2 milyon Euro ödenecek. Arthur Masuaku, bu sezon 20 maçta forma giydi.

KARTAL’DAN ÇİFTE ATAK

Sağ kanada transfer yapmak isteyen Beşiktaş, iki oyuncu üzerinde yoğunlaştı. Siyah-Beyazlılar, bir süredir gündemde olan Hakim Ziyech’in yanı sıra Fabio Borini’yi de istiyor. Kartal’da hedef, iki oyuncudan birini transfer etmek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, sağ kanat için iki ismi gündeme aldı. Listenin ilk sırasında ise İngiltere Premier Lig devi Chelsea’nin formasını giyen Hakim Ziyech var. PSG’ye transferi son anda iptal olan Faslı oyuncu, kulüpte düşünülmüyor. Bu bölgede birçok oyuncuya sahip olan Mavililer de yıldız oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. Bu sezon 15 maçta 1 asist yapan 29 yaşındaki futbolcu için bu hafta içerisinde azından sezon sonuna kadar kiralama formülü üzerinde durulacak.

Eğer Ziyech olmazsa Borini’de şartlar zorlanacak.

Takas formülü

Diğer yandan Fenerbahçe’nin de gündemine gelen Fabio Borini’de flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal’ın, Karagümrük forması giyen İtalyan hücum oyuncusu için takas yöntemine gideceği öğrenildi. 31 yaşındaki yıldız için bir miktar paranın yanı sıra Kevin N’Koudou ya da Jackson Muleka’dan birinin, Karagümrük’e gönderilebileceği belirtildi.

Orhan Yıldırım