Beşiktaş’tan üst üste Fenerbahçe’ye gönderme

Süper Lig’in 27. haftası dev bir maça ev sahipliği yaptı. Zirve yarışını da yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Dev derbinin sonucu merak ediliyordu. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkan Fenerbahçe’yi, Ülker Stadı’nda taraftarları yine yalnız bırakmadı. Ancak Fenerbahçe, Kadıköy’de tam anlamıyla bir yıkım yaşadı.

BÜYÜK ŞOK YAŞADI

İlk yarıda tansiyon ve tempo yüksekti, Valencia’nın tek golüyle Sarı-Lacivertliler soyunma odasına 1-0 önde gitti. 51’de Welinton kırmızıyla atıldı, Valencia bu kez penaltıyı kaçırdı. 10 kişi kalan Beşiktaş uykudan uyandı, 58 ve 62’de Cenk Tosun, 75’te, Nathan Redmond ve 90+1’de Aboubakar’ın golleriyle Kadıköy’de 4-2 kazandı, hem yarışa tutundu hem de Kanarya’ya darbeyi vurdu.

ÜST ÜSTE GÖNDERMELER

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya üzerinden ezeli rakibine göndermelerde bulundu.

Siyah-beyazlılar ilk olarak Ebru Gündeş’in “Akıllı ol” şarkısını paylaştı. Daha sonra “İstanbul’un Efendisi” görseli paylaşıldı.

Sosyal medyadan paylaşımlara devam eden Beşiktaş Kulübü, “Anlık Kadıköy metrosu.” ifadesiyle video ile gönderme yaptı. Daha sonra “Sahura kadar buradayız.” ve “Kadıköy Rutini.” paylaşımları yapıldı.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisinin ardından Enner Valencia göndermesi yaptı.

İşte Beşiktaş’ın o paylaşımları;

Enner Valencia’ya gönderme: Orjinal star

Kadıköy rutini

Beşiktaş: Bu gece uykusuz kalacaklara şarkı önerimizi de aşağı bırakalım. (Sezen Aksu – Yeter)

Maç sonu soyunma odası görseli: 10 kişiyle, yüreğiyle, şerefiyle, hakkıyla!

İstanbul’un efendisi

Fenerbahçe’ye gönderme: Anlık Kadıköy metrosu