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30 Nisan 2023
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Beşiktaş’tan Vodafone Park’ta Galatasaray’a geçit yok

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray’ı 3-1 yendi. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar puanını 65 yaptı. Kartal, evinde rakibine karşı üstünlüğünü ise sürdürdü. Vodafone Park’ta, Galatasaray’la 7 kez karşılaşan Beşiktaş, 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Bu müsabakalarda 14 gol atan siyah-beyazlı ekip ağlarında 4 gole engel olamadı.

Kara Kartal, ev sahibi olarak sarı-kırmızı takıma karşı son mağlubiyetini 2014-2015 sezonunda 2-0’lık skorla almıştı. Ancak o karşılaşma da Vodafone Park’ın yapım çalışmalarının devam etmesi sebebiyle Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmıştı.

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