Beşiktaş’tan yıldız oyuncu için resmi teklif!

Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş’in Georges Kevin N’Koudou ve Romain Saiss’i gözden çıkardığı öne sürüldü. Deneyimli teknik adamın özellikle çok istikrarsız bir performans çizen N’Koudou’dan memnun olmadığı, Dünya Kupası’nda Fas forması ile dikkatleri üzerine çeken ve çok sayıda talibi olan Saiss’e de taktik anlayışına uymadığı için çok sıcak bakmadığı gelen haberler arasında. Nitekim ara transfer döneminde Saiss’in takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıkmış, Şenol Güneş rotasyonda yeni transfer Tayyip Talha ve Welinton’u kullanmaya başlamıştı.

Bu kez Onur Bulut şikayet etti

Kayserispor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sözleşme yenilenmesinin ardından Onur Bulut, Kayseri’yle sözleşmesini tek taraflı feshederek Beşiktaş ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kayserispor’da yönetim, kulüple sözleşmesini tek taraflı feshederek Beşiktaş’a transfer olan Onur Bulut için TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurdu. Bu gelişmenin ardından Onur’un, Kayserispor hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Yeni transferler forma giyemeyecek

Beşiktaş’ın 26 Şubat’ta Antalyaspor ile oynayacağı erteleme maçında iki takımın o günkü listelerinde yer alan futbolcular görev alabilecek. Kartal’da; Josef de Souza, Emrecan Uzunhan, Oğuzhan Akgün, Wout Weghorst ve Francisco Montero takımdan ayrılırken yeni transferler Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandru Maxim ve Omar Colley ise karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu nedenle Siyah-Beyazlılar’da teknik ekip, kadro oluşturmakta güçlük yaşıyor!

Masuaku’da yeni plan

Beşiktaş iç ve dış transferde de hareketli saatler yaşamaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı forma altında bugüne kadar 20 resmi maça çıkan Arthur Masuaku, 5 kez daha görev yaparsa sözleşmesindeki 2.2 milyon Euro’luk opsiyon maddesi devreye girecek. Beşiktaş Yönetimi, West Ham United ile yeniden görüşerek bu maddeyi iptal ettirmek istiyor. İngiliz ekibi, Siyah-Beyazlılar’ın bu teklifine olumlu yaklaşmasa da Başkan Çebi’nin bizzat devreye girerek işi çözmesi bekleniyor.

3.5 milyon Euro’ya alınmıştı

Ara transfer dönemini oldukça hareketli şekilde geçiren Kara Kartal, tam 5 futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandru Maxim ve Omar Colley’yi renklerine bağlayan yönetim, ara transfer döneminin 5 Mart’a kadar uzatılmasının ardından Karagümrük’ten Fabio Borini için de harekete geçti. Bu sezon Karagümrük formasıyla 21 maçta 14 gol ve 8 asistlik performans ortaya koyan 31 yaşındaki İtalyan sol kanat için İstanbul temsilcisiyle yaptığı pazarlıklarda rakamsal olarak anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, takas formülünü devreye soktu. Yönetim, sezon başında bonservisine 3.5 milyon Euro verilerek alınan Jackson Muleka’yı Borini için takasta teklif etti. Tarafların bu konuda görüşmelerine devam ettiği ve Beşiktaş’ın Karagümrük’ün resmi yanıtını beklediği ifade edildi.

Fenerbahçe de talip

Beşiktaş’ın ilgisine ilk günden olumlu yaklaşan Borini’nin, kulüplerin anlaşması halinde ayrılığa hazır olduğu ifade edildi. Mısır’dan gelen teklifleri geri çeviren Muleka’nın, kariyerine İstanbul’da devam ettiği için Karagümrük’e gidişine onay verebileceği bildirildi. Fenerbahçe’nin de Borini’ye talip olduğu bildirildi.

FANATİK ÖZEL / Orhan Yıldırım