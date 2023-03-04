Beşiktaş’tan yıldız oyuncunun transferi için son atak!

Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Beşiktaş’ta çalışmalar hız kazanmış durumda. Siyah-Beyazlılar, gündeminde yer alan yıldız oyuncunun transferini bitirmek adına yeni bir teklifle kulübünün kapısını çaldı.

ANKARAGÜCÜ MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 24’üncü haftasında sahasında Ankaragücü’nü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışması ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi. Siyah- Beyazlılar, Ankaragücü maçı hazırlıklarını, bugün saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

REDMOND’IN HAYALİ ADA’YA DÖNMEK

Nathan Redmond, Four Four Two dergisine özel bir röportaj verdi. İngiliz yıldız sezon sonu Premier Lig’e dönmek istediğini dile getirdi.

Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen Redmond, “Süper Lig düşünülenden daha çekişmeli. Futbolcular daha çok kariyerlerinin sonlarında Türkiye’ye transfer oluyor algısı var ama ben henüz 28 yaşındayım. Sezon sonu serbest kalacağım ve şu an için ana hedefim Premier Lig’e geri dönmek” dedi.

YENİ TRANSFERLER 11’E GEÇİYOR

Ligde pazar günü sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş’in, son Antalyaspor maçına göre büyük değişiklikler yapması bekleniyor.

Güneş’in ara transfer döneminde takıma katılan isimlerden Maxim ile Omar Colley’i ilk kez Ankaragücü önünde sahaya süreceği öğrenildi. Erteleme maçında kadroda olmadıkları için oynayamayan ve ilk kez forma giyecek bu iki futbolcunun yanı sıra Aboubakar ile Hadziahmetovic de 11’e dönecek.

BORINI İÇİN SON ATAK

Kara Kartal, ara transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala çalışmalarına hız verdi. Siyah-Beyazlı yönetim, Karagümrük’ten Fabio Borini’yi kadrosuna katmak için temaslarına devam ediyor. İdareciler, yeni bir teklifle İstanbul ekibinin kapısını çaldı.

Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde 5 takviye yapmıştı. Vincent Aboubakar, Oumar Colley, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Alexandru Maxim’i kadrosuna katan Kara Kartal, 2 kez uzatılan transfer döneminde girişimlerine devam ediyor. Te knik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Kevin N’Koudou’yla yollarını ayırıp yeni bir kanat oyuncusu almayı planlayan idareciler, Süper Lig ekiplerinden Karagümrük’ün hücumcusu Fabio Borini’nin peşine düşmüştü. İtalyan forvet için İstanbul temsilcisine yaptığı 3 teklif reddedilen Kara Kartal, transfer döneminin bitimine saatler kala operasyonu tamamlamak için çalışmalarını hızlandırdı.

Futbolcular onay verdi

Beşiktaş’ın bu doğrultuda son olarak Borini için Karagümrük’e Kevin N’Koudou artı 2 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Borini, Beşiktaş forması giymeye olumlu bakıyor. N’Koudou da kariyerine İstanbul’d a devam edeceği için bu takasa yeşil ışık yakmış durumda… Ara transfer penceresinin bitimine saatler kala Kara Kartal, operasyonu tamamlamak istiyor.