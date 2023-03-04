Beşli masanın açıklamasından sonra İYİ Parti’den mesaj

Beş siyasi parti liderinin katıldığı toplantı Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada ‘yola devam’ mesajı verildi.
“HALKIN İRADESİ KAZANACAKTIR”
Ortak açıklamanın ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Zorlu, paylaşımında şunları belirtti:
* “İYİ Parti demokrat, milliyetçi ve kalkınmacı yaklaşımıyla Türk milletinin makul çoğunluğunu esas almaktadır.
* Milletimize sözümüzdür. Türkiye’nin ucube sistemle yüzleştiği bu karanlık dönemde ülkemizin Milli Merkezi İYİ Parti güneşiyle aydınlanacak ve halkın iradesi kazanacaktır.”