BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010886 -0,04
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,044258 -0,02
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036269 -0,01
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030179 -0,01
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076173 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014624 -1,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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