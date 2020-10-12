BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010886
|-0,04
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,044258
|-0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036269
|-0,01
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030179
|-0,01
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,076173
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014624
|-1,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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