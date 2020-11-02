BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041405
|-0,21
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,043889
|-0,18
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010759
|-0,16
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,076316
|-0,15
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,048071
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,046006
|-2,13
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,038235
|-1,89
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,092919
|-1,88
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,075994
|-1,45
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,076162
|-1,44
|Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018676
|-1,00
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,027119
|-0,94
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022931
|-0,92
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,022781
|-0,87
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013601
|-0,84
|Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020426
|-2,25
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029403
|-2,25
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,033111
|-1,00
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,027732
|-0,91
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019166
|-0,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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