BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010726
|-0,12
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047968
|-0,10
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035892
|-0,08
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041296
|-0,07
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,023722
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,068545
|-0,66
|Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em. Ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,010845
|-7,61
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,020954
|-0,52
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,017155
|-0,09
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,020467
|-0,06
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,020889
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019226
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016232
|-0,09
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013027
|-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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