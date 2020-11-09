BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,125332 -0,39
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,143355 -0,37
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,142081 -0,36
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,097015 -0,35
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,050489 -0,32
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076072 -0,31
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,093896 -0,29
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,074504 -0,25
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,054669 -0,21
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,042649 -0,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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