    BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

    Yazan:
    Alaturka Online
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    İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
    Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,075054 -0,24
    Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,100393 -0,20
    Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096628 -0,20
    AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,057861 -0,12
    NN Hay. Em. Değ. EYF 0,075788 -0,10
    Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017952 -0,15
    Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,052923 -1,37
    Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
    Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,113845 -0,40
    VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019748 -0,35
    VEM Birinci Değişken EYF 0,047476 -0,19
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014613 -0,17
    BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,014697 -0,16
    Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029405 -0,36
    Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017733 -0,31
    Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013113 -0,21
    Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013838 -0,14
    Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,019879 -0,11

    (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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