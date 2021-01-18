BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,137778 -0,48
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,098978 -0,47
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090547 -0,46
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,108911 -0,46
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,120692 -0,45
Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018246 -0,40
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021803 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,045839 -2,17
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055249 -2,08
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,033048 -1,55
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,086348 -1,54
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,143511 -1,53
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016750 -1,05
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020535 -1,01
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032538 -0,97
HEM Dinamik Değişken EYF 0,026301 -0,94
VEM Dinamik Değişken EYF 0,077080 -0,93
Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027204 -0,83
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039180 -0,80
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046884 -0,36
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,066516 -0,35
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,032007 -0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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