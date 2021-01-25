BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,137558
|-0,03
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,138321
|-0,02
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,093987
|-0,02
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,121120
|-0,01
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,090929
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052560
|-2,47
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044958
|-1,51
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,090665
|-1,19
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,171818
|-1,18
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,194591
|-1,18
|Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,089692
|-0,80
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,077333
|-0,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,090649
|-0,58
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026390
|-0,57
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030364
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067556
|-0,38
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047654
|-0,32
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020854
|-0,08
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,031208
|-0,05
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018455
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046319
|-0,41
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,045301
|-0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,046281
|-0,41
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,050951
|-0,41
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,047407
|-0,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Advertisements