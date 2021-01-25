BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,137558 -0,03
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,138321 -0,02
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,093987 -0,02
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,121120 -0,01
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090929 0,00
Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,052560 -2,47
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044958 -1,51
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,090665 -1,19
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,171818 -1,18
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,194591 -1,18
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,089692 -0,80
VEM Dinamik Değişken EYF 0,077333 -0,58
AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,090649 -0,58
HEM Dinamik Değişken EYF 0,026390 -0,57
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030364 -0,57
Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067556 -0,38
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047654 -0,32
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020854 -0,08
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,031208 -0,05
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018455 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046319 -0,41
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,045301 -0,41
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,046281 -0,41
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050951 -0,41
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047407 -0,41

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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