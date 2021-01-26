BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096597 -0,25
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,093047 -0,24
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,052008 -0,24
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,099287 -0,22
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,142153 -0,21
Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018452 -0,21
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021949 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044294 -1,48
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,097924 -1,24
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,081804 -1,16
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057134 -0,77
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,037021 -0,73
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,038896 -0,65
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030198 -0,55
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,048065 -0,52
VEM Dinamik Değişken EYF 0,076933 -0,52
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,160048 -0,48
Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029445 -0,29
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028019 -0,22
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018435 -0,11
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,028141 -0,05
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,030043 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,048869 -0,26
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046199 -0,26
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050821 -0,26
NN Hay. Em. Altın EYF 0,028635 -0,25
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,046164 -0,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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