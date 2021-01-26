BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096597
|-0,25
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,093047
|-0,24
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,052008
|-0,24
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,099287
|-0,22
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,142153
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018452
|-0,21
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021949
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044294
|-1,48
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,097924
|-1,24
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,081804
|-1,16
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057134
|-0,77
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,037021
|-0,73
|Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,038896
|-0,65
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030198
|-0,55
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,048065
|-0,52
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,076933
|-0,52
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,160048
|-0,48
|Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029445
|-0,29
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028019
|-0,22
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018435
|-0,11
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,028141
|-0,05
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,030043
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048869
|-0,26
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046199
|-0,26
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,050821
|-0,26
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028635
|-0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,046164
|-0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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