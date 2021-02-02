BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,094259 -1,39
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,053628 -1,28
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,091057 -1,24
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,051154 -1,24
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,070720 -1,15
Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,025679 -0,54
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,050458 -0,36
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032082 -1,80
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,128776 -0,92
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,071732 -0,91
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,100955 -0,85
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013853 -0,84
Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027476 -1,45
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,014024 -0,08
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026937 -0,07
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,020259 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,046348 -1,16
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,045255 -1,16
NN Hay. Em. Altın EYF 0,028053 -1,15
VEM Altın Katılım EYF 0,048119 -1,15
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,046599 -1,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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