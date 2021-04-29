BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,099069
|-0,76
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,145139
|-0,75
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,107526
|-0,75
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,077159
|-0,73
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,096196
|-0,73
|Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019165
|-0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022955
|-0,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010127
|-0,36
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010320
|-0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010385
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,051552
|-0,96
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034503
|-0,87
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,039502
|-0,70
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,165942
|-0,70
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,034556
|-0,62
|Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,029095
|-0,60
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,074971
|-0,60
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,200590
|-0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,145734
|-0,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,084505
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027374
|-0,82
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039366
|-0,81
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048690
|-0,77
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069245
|-0,72
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,031127
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048725
|-1,36
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030257
|-1,36
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016225
|-1,36
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047612
|-1,36
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048691
|-1,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)