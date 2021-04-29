BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,099069 -0,76
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,145139 -0,75
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,107526 -0,75
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,077159 -0,73
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096196 -0,73
Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019165 -0,37
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022955 -0,37
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010127 -0,36
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010320 -0,18
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010385 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,051552 -0,96
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034503 -0,87
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,039502 -0,70
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,165942 -0,70
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,034556 -0,62
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,029095 -0,60
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,074971 -0,60
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,200590 -0,58
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,145734 -0,58
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,084505 -0,56
Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027374 -0,82
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039366 -0,81
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048690 -0,77
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069245 -0,72
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031127 -0,57
Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048725 -1,36
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030257 -1,36
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016225 -1,36
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047612 -1,36
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048691 -1,36

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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