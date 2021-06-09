BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,062073
|-0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,123559
|-0,18
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,113362
|-0,15
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,073930
|-0,15
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060270
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020059
|-0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010643
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010692
|-0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010685
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,065622
|-0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,052830
|-0,42
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,067956
|-0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,060695
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035632
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,133826
|-0,70
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016092
|-0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,088563
|-0,22
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,083617
|-0,22
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,052450
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032860
|-0,28
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040123
|-0,08
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027926
|-0,08
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,033467
|-0,04
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,029277
|-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)