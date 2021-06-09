BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,062073 -0,22
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,123559 -0,18
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,113362 -0,15
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,073930 -0,15
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060270 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020059 -0,25
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010643 -0,13
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010692 -0,05
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010685 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065622 -0,45
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,052830 -0,42
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,067956 -0,33
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,060695 -0,12
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035632 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,133826 -0,70
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016092 -0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088563 -0,22
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,083617 -0,22
VEM Birinci Değişken EYF 0,052450 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032860 -0,28
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040123 -0,08
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027926 -0,08
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,033467 -0,04
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,029277 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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