BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,075022 -0,17
Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031796 -1,78
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016049 -1,59
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035510 -0,99
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,016763 -0,78
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073916 -0,72
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017939 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,026839 -0,35
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013759 -0,30
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017879 -0,27
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,025863 -0,26
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019785 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,020840 -2,47
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034627 -2,46
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033497 -2,45
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,033304 -2,44
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,037020 -2,44

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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