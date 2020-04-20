BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056825 -0,86
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040813 -0,32
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071960 -0,29
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069223 -0,29
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040519 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013182 -0,66
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,026410 -0,09
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,017446 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012396 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,038632 -1,32
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024536 -1,32
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,039568 -1,31
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040776 -1,31
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039424 -1,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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