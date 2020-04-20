BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,056825
|-0,86
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,040813
|-0,32
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,071960
|-0,29
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,069223
|-0,29
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040519
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013182
|-0,66
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,026410
|-0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,017446
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012396
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,038632
|-1,32
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024536
|-1,32
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,039568
|-1,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,040776
|-1,31
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039424
|-1,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)