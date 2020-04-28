BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,025088 -0,58
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041697 -0,57
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040317 -0,57
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041132 -0,57
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,044491 -0,57
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039484 -0,57
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012784 -0,57
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042912 -0,57
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025313 -0,57
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,040441 -0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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