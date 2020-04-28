BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025088
|-0,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041697
|-0,57
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,040317
|-0,57
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041132
|-0,57
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,044491
|-0,57
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,039484
|-0,57
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012784
|-0,57
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,042912
|-0,57
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025313
|-0,57
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,040441
|-0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)