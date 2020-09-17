BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,089484 -0,12
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,086383 -0,12
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,050632 -0,06
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,080436 0,00
Emeklilik Fonları (BES) – Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018333 -0,14
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016176 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) – Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036682 -0,58
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024193 -0,56
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019818 -0,49
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,027156 -0,44
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037654 -0,41
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018006 -0,28
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,026996 -0,23
ZEM Değişken EYF 0,022121 -0,18
VEM Dinamik Değişken EYF 0,063347 -0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,068271 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025354 -0,07
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,026255 -0,02
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025733 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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