BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,030991 0,16
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011114 0,14
VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025754 0,14
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024073 0,13
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020891 0,12
Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014191 1,30
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,021922 0,49
VEM Temkinli Değişken EYF 0,030267 0,12
HEM Temkinli Değişken EYF 0,016886 0,11
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,012436 0,09
Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029041 0,32
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026894 0,10
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013306 0,09
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,029803 0,05
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029266 0,03
Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047518 0,62
NN Hay. Em. Altın EYF 0,028626 0,62
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047350 0,61
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046191 0,61
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050813 0,61
Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067458 0,13
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031574 0,13
HEM Para Piyasası EYF 0,024833 0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071660 0,13
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025780 0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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