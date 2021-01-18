BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) – Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,030991
|0,16
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011114
|0,14
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025754
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024073
|0,13
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,020891
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) – Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014191
|1,30
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,021922
|0,49
|VEM Temkinli Değişken EYF
|0,030267
|0,12
|HEM Temkinli Değişken EYF
|0,016886
|0,11
|NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF
|0,012436
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) – Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029041
|0,32
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026894
|0,10
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013306
|0,09
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,029803
|0,05
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,029266
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) – Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047518
|0,62
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028626
|0,62
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,047350
|0,61
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046191
|0,61
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,050813
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067458
|0,13
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031574
|0,13
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024833
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071660
|0,13
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025780
|0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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